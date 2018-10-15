Косьельни завершил карьеру в сборной Франции, заявив, что желал поражения команде на ЧМ

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Косьельни в мае получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего вынужден был пропустить чемпионат мира в России, в котором французы под руководством Дидье Дешама одержали победу.

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«Я думаю, что дал сборной Франции все, что мог. Мое время в этой команде закончено», — сказал Косьельни.

Защитник признался, что не желал титула команде на чемпионате мира. «Победа сборной Франции нанесла мне гораздо больший психологический ущерб, чем моя травма. Меня многие разочаровали, не только тренер, это был удар в спину. Когда вы в хорошей форме, у вас много друзей, но стоит получить травму, и через определенный период времени вас забывают».