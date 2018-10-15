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10:55 (мск), источник: ТАСС

Косьельни завершил карьеру в сборной Франции, заявив, что желал поражения команде на ЧМ

ТАСС, 15 октября. Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни завершил выступления за сборную Франции по футболу. Об этом 33-летний игрок сообщил в интервью телеканалу Canal+.

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Источник: Reuters

Косьельни в мае получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего вынужден был пропустить чемпионат мира в России, в котором французы под руководством Дидье Дешама одержали победу.

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«Я думаю, что дал сборной Франции все, что мог. Мое время в этой команде закончено», — сказал Косьельни.

Защитник признался, что не желал титула команде на чемпионате мира. «Победа сборной Франции нанесла мне гораздо больший психологический ущерб, чем моя травма. Меня многие разочаровали, не только тренер, это был удар в спину. Когда вы в хорошей форме, у вас много друзей, но стоит получить травму, и через определенный период времени вас забывают».

Косьельни провел в сборной Франции с 2011 года 51 матч и забил один гол. В настоящее время он продолжает восстановление после травмы.

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