Суммарный эффект ЧМ на ВВП России за 2013−2018 годы составил 952 миллиарда рублей

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Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

«Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013−2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП России. Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017−2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя», — говорится в отчете.