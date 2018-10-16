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11:35 (мск), источник: Р-Спорт

Суммарный эффект ЧМ на ВВП России за 2013−2018 годы составил 952 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013−2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП страны, говорится в исследовании оргкомитета турнира, который находится в распоряжении РИА Новости.

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Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

«Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013−2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП России. Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017−2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя», — говорится в отчете.

«В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150−210 миллиардов рублей в год, что сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения чемпионата. Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций», — добавили в оргкомитете.

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