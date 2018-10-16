Российский чемпионат побил рекорды

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Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 (ЧМ-2018) представил доклад, посвященный экономическому эффекту от турнира, прошедшего в России летом. В отчете указывается, что суммарное влияние первенства на ВВП страны за последние пять лет составило 952 млрд руб. В докладе также отмечается, что в течение следующих пяти лет эффект от турнира продолжит ощущаться и будет составлять до 210 млрд руб. ежегодно.

Оргкомитет чемпионата мира по футболу, который минувшим летом состоялся в РФ, обнародовал итоговый доклад, посвященный экономическому эффекту от проведения первенства.

Исходя из приведенных данных, можно заключить, что Россия не только не понесла убытков, но даже заработала.

Напомним, в общей сложности на подготовку к чемпионату, потребовавшую помимо всего прочего возведения или глубокой реконструкции 12 стадионов в 11 городах, было израсходовано 688 млрд руб. А вот прибавка к ВВП в период подготовки — с 2013 по 2018 год, как подсчитал оргкомитет, составила 952 млрд руб.

Согласно отчету:

было создано 315 тыс. новых рабочих мест;.

дополнительные доходы населения составили 459 млрд руб.

положительный экономический эффект от турнира составит от 150 млрд руб. до 210 млрд руб. ежегодно на протяжении следующих пяти лет.

Как следует из материалов исследования, основной эффект был обеспечен за счет инвестиций и операционных расходов. Они стабильно росли начиная с 2013 года (с отметки 33 млрд руб.) и достигли пика — 222 млрд руб.— в 2017-м, когда завершилась основная фаза подготовки к турниру. А уже в 2018-м был сильно заметен вклад в рост туризма.

Так, эффект от инвестиций и операционных расходов составил 120 млрд руб., а от туризма — 321 млрд руб.

В дальнейшем эффект от увеличения турпотока также будет ощущаться — на 40−70 млрд руб. ежегодно. Впрочем, влияние инвестиций и операционных расходов будет выше — 110−140 млрд руб. в год.

В исследовании также отмечается, что российский чемпионат мира стал самым успешным в том, что касается влияния на ВВП как минимум в нынешнем веке.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России составило около $17 млрд, что превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии, — говорится в докладе.— В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России. По данному показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, поскольку ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других принимающих стран».