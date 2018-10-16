Российский чемпионат побил рекорды
В отчете оргкомитета ЧМ-2018 утверждается, что проведение первенства принесло почти триллион рублей.
В отчете оргкомитета ЧМ-2018 утверждается, что проведение первенства принесло почти триллион рублей.
Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 (ЧМ-2018) представил доклад, посвященный экономическому эффекту от турнира, прошедшего в России летом. В отчете указывается, что суммарное влияние первенства на ВВП страны за последние пять лет составило 952 млрд руб. В докладе также отмечается, что в течение следующих пяти лет эффект от турнира продолжит ощущаться и будет составлять до 210 млрд руб. ежегодно.
Оргкомитет чемпионата мира по футболу, который минувшим летом состоялся в РФ, обнародовал итоговый доклад, посвященный экономическому эффекту от проведения первенства.
Напомним, в общей сложности на подготовку к чемпионату, потребовавшую помимо всего прочего возведения или глубокой реконструкции 12 стадионов в 11 городах, было израсходовано 688 млрд руб. А вот прибавка к ВВП в период подготовки — с 2013 по 2018 год, как подсчитал оргкомитет, составила 952 млрд руб.
Согласно отчету:
Как следует из материалов исследования, основной эффект был обеспечен за счет инвестиций и операционных расходов. Они стабильно росли начиная с 2013 года (с отметки 33 млрд руб.) и достигли пика — 222 млрд руб.— в 2017-м, когда завершилась основная фаза подготовки к турниру. А уже в 2018-м был сильно заметен вклад в рост туризма.
Так, эффект от инвестиций и операционных расходов составил 120 млрд руб., а от туризма — 321 млрд руб.
В дальнейшем эффект от увеличения турпотока также будет ощущаться — на 40−70 млрд руб. ежегодно. Впрочем, влияние инвестиций и операционных расходов будет выше — 110−140 млрд руб. в год.
«Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России составило около $17 млрд, что превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии, — говорится в докладе.— В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России. По данному показателю турнир уступает только чемпионату в ЮАР, поскольку ВВП этой страны в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других принимающих стран».
Арнольд Кабанов