ФИФА обнародовала отчет группы технического анализа по итогам ЧМ-2018

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Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала команда Франции, сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф и сумела дойти до ¼ финала, уступив там по пенальти хорватам.

Сборная Испании стала лучшей командой на турнире по среднему владению мячом за игру (69%), на турнире команда дошла до 1/8 финала, где уступила россиянам в серии пенальти. Французы, ставшие чемпионами мира, по этому показателю заняли 19-е место (48%). Футболисты сборной Сербии в среднем за матч преодолевали наибольшее расстояние — 113 км, в то время как французы по этому показателю (101 км) заняли 28-е место.

В среднем один гол на турнире забивался из 29 ударов издали, в то время как на чемпионате мира 2014 года в Бразилии этот показатель был 1 из 42. Один угловой из 29 на ЧМ-2018 приводил к забитым мячам (на ЧМ-2014 — 1 из 36, на ЧМ-2010 — 1 из 61).

В отчете говорится, что во многих командах не осталось плеймейкеров в чистом виде, что является следствием тактики сборных. Специалисты отметили выдающуюся игру полузащитника сборной Франции Поля Погба и хорвата Луки Модрича, признанного ФИФА лучшим игроком турнира.

Футболисты сборной России на домашнем чемпионате мира в среднем пробегали порядка 111 км за игру, что является третьим результатом среди всех участвовавших в турнире команд.

Россияне впервые в своей истории достигли ¼ финала турнира. Подопечные Станислава Черчесова заняли второе место на групповом этапе, в 1/8 финала они обыграли по пенальти команду Испании, а в четвертьфинале также по пенальти проиграли ставшим финалистами турнира хорватам.

В среднем за каждый матч российские футболисты преодолевали дистанцию около 111 км. Лидерами по этому показателю являются сербы (около 113 км), на втором месте немцы (около 112 км). Чемпионы мира французы заняли лишь 28-е место по этому показателю (около 101 км).

В среднем же команды на турнире за игру преодолевали порядка 105 км.

Футболист российской команды при скорости более 20 км/ч в среднем за игру преодолевал 8,2 км, что также является третьим результатом по итогам чемпионата мира. Лидером по этому показателю является сборная Марокко (8,7 км), на втором месте — команда Австралии (8,3 км). При скорости более 25 км/ч подопечные Станислава Черчесова в среднем за матч преодолевали расстояние чуть больше 2 км, что является 14-м результатом. Лидерами по этому показателю также являются марокканцы.