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08:41 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: Катар может многому научиться у России в плане организации ЧМ по футболу

ТАСС, 24 октября. Страна-хозяйка чемпионата мира 2022 года — Катар — может многое почерпнуть из опыта России в проведении мирового первенства. Такое мнение высказал глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит пресс-служба оргкомитета мирового первенства.

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Источник: Reuters

Инфантино сейчас находится в Катаре, где инспектирует объекты, строящиеся к чемпионату мира. Глава ФИФА высоко оценил прогресс в области инфраструктуры, достигнутый в стране. Также он выразил надежду на то, что мировое первенство 2022 года сможет поддержать высокий уровень, установленный Россией.

«Из опыта России можно извлечь много уроков. Первый — это то, как принять большое количество болельщиков из разных частей планеты — 1,5 млн человек посетили страну, чтобы насладиться чемпионатом мира. Их всех приняли так хорошо, что это стало неожиданностью для многих», — сказал Инфантино.

«Изначально было много опасений по поводу России, но чемпионат мира был безопасным. Он оказался очень дружелюбным в стране, в которой фанаты чувствовали себя хорошо. Все население способствовало этому, и я думаю, что-то же самое произойдет в Катаре. Чемпионат мира по футболу — 2018 был лучшим в истории, но, я уверен, Кубок мира в 2022 году в Катаре будет еще лучше.

Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о проведении чемпионата мира 2018 года в России. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, поскольку, по словам организаторов, именно это время наиболее подходит с точки зрения погодных условий.

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