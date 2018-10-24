Инфантино: Катар может многому научиться у России в плане организации ЧМ по футболу
ТАСС, 24 октября.
ТАСС, 24 октября.
Инфантино сейчас находится в Катаре, где инспектирует объекты, строящиеся к чемпионату мира. Глава ФИФА высоко оценил прогресс в области инфраструктуры, достигнутый в стране. Также он выразил надежду на то, что мировое первенство 2022 года сможет поддержать высокий уровень, установленный Россией.
«Из опыта России можно извлечь много уроков. Первый — это то, как принять большое количество болельщиков из разных частей планеты — 1,5 млн человек посетили страну, чтобы насладиться чемпионатом мира. Их всех приняли так хорошо, что это стало неожиданностью для многих», — сказал Инфантино.
«Изначально было много опасений по поводу России, но чемпионат мира был безопасным. Он оказался очень дружелюбным в стране, в которой фанаты чувствовали себя хорошо. Все население способствовало этому, и я думаю,
Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о проведении чемпионата мира 2018 года в России. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, поскольку, по словам организаторов, именно это время наиболее подходит с точки зрения погодных условий.