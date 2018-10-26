ФИФА создаст фонд наследия чемпионата мира по футболу в России

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Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала команда Франции, сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.

«ФИФА создает фонд наследия, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития футбола. Сейчас мы обсуждаем план, по которому будет действовать фонд, — сказал Сорокин. — Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с ФИФА сумму, но она будет весьма приличной».

«Создание фонда чисто технический вопрос, гораздо важнее, какие инициативы и пункты плана будут реализованы», — подчеркнул он.