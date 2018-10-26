Лука Модрич: Второе место на ЧМ в России — просто подвиг для такой маленькой страны как наша

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«МОЕ ВОСПРИЯТИЕ ФУТБОЛ ТАКОЕ ЖЕ, КАК В ДЕТСТВЕ»

— Вы — дитя войны на Балканах. О чем мечтал малыш Лука под бомбежками?

— Да, шла война, и лучшим средством для того, чтобы на время забыть о ней, был футбол. Шел к ребятам, и мы гоняли мяч. Позже записался в футбольную школу в Задаре. Наверное, мечтал стать профессиональным футболистом с самого рождения. На всех детских фото я обязательно с мячом. Футбол — самая большая любовь в жизни. Мечтал, конечно, о карьере, но больше всего о том, что однажды сыграю за сборную Хорватии.

— Почему именно за сборную, а не за какой-то клуб?

— Моя страна в то время обрела независимость (в 1991-м — прим. ред.), все были настроены очень патриотично. Потом в 1998-м был ЧМ во Франции, мне было 12 лет и я страшно болел за наших, они дошли до полуфинала. Мне так хотелось быть таким же, как мои кумиры.

— Когда в 2003-м вы начали играть за мужиков в «Зриньски» Мостар, ваше отношение к футболу как-то изменилось?

— Нисколько, ей богу. Футбол, как и раньше, продолжал приносить только радость. В принципе, мое восприятие футбола сегодня такое же, как в детстве. Главное, получать от футбола удовольствие.

— Такое впечатление, он для вас и сейчас прежде всего развлечение, игра…

— Совершенно верно, и я рад, что все это видят. Не люблю бегать без мяча, когда мяч у меня в ногах, поднимается настроение. Люблю красивый футбол. И такой футбол у меня получается лучше всего. Вот и вы это отмечаете, значит, так же полагают и болельщики и, смотря на меня, так же, как и я, получают наслаждение. Мне даже кажется, что люди не понимают, что на поле мне может быть больно или очень трудно.

«НА КОЙ СДАЛСЯ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ, ЕСЛИ ОН НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТА»

— Насколько ваш футбол «в свое удовольствие» совместим с профессиональным на самом высоком уровне?

— Что бы я ни делал, главное — все должно быть в радость. Это совсем не отменяет задачу побеждать, ведь по большому счету, играем ради результата, и именно победа остается в памяти. Скажу так — пытаюсь побеждать за счет красивого радостного футбола, такая двойная цель. Хотя конечно, некоторые победы не столь красивы. С другой стороны, на кой сдался красивый футбол, если он не приносит результата. Но и победный гол на последней минуте не очень зрелищного закрытого матча — это тоже счастье.

— Когда в последний раз все совпало — красивый футбол и результат? Назовите матч.

— Назову три таких. Полтора года назад против «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов (3 июня 2017-го в Кардиффе, 4:1). В прошлом году против «Барсы» в Суперкубке Испании (3:1). И летом в России матч в группе против аргентинцев (3:0). Не скажу, что другие матчи были как-то в тягость, но именно эти три доставили особую радость. Как же здорово сыграл этот парень!

— К тому же соперники были принципиальные…

— Конечно, чем выше значение матча, чем сложнее соперник, чем больше рискуешь, тем больше и наслаждение от такого матча.

— В чем именно удовольствие, нельзя поконкретнее?

— Да во всем! Простой пас в середине поля может доставить удовольствие, я уж не говорю про голевую передачу. Или какое-то действие, которое поставит в тупик соперника. На поле я импровизирую, не хочу повторяться, люблю сыграть шведкой (внешней стороной стопы), что-то придумать неожиданное — причем это получается как-то само собой. Давно, помню, тренер юношеской сборной Славен Билич, сказал, что шведой у меня удар даже сильнее, чем подъемом.

«ДЕСЯТКА — ЛУЧШИЙ НОМЕР НА СВЕТЕ!»

— Ваш соотечественник баскетболист Тони Кукоч сказал однажды, что тот, кто отдает голевую передачу, счастлив вдвойне — за себя и за того, кто забил. Согласны с ним?

— Абсолютно. Именно так я понимаю футбол. Сделать результативную передачу, создать острый момент — это так здорово! Забить, конечно, тоже, но я полностью согласен с Кукочем.

— Разве возможно быть таким идеалистом в современном футболе?

— А почему бы и нет. Ведь есть на свете команды, которые доказывают, что можно и выигрывать, и одновременно показывать зрелищный футбол. А сейчас, в современном футболе, когда футболисты прибавили в физике, техничным и талантливым даже легче, чем раньше, самовыражаться на поле, показывать красивый футбол. Так было и так будет всегда, потому что футбол прежде всего — игра, интеллектуальная игра. Да, можно пахать на поле, как папа Карло, но есть такое понятие — футбольный интеллект. Работа головой — вот основа основ. А физика — вторичное.

— Трудно быть альтруистом в современном футболе, где так много эгоизма?

— Не так и сложно. Я — убедительный пример. В современном футболе и на самом высоком уровне есть немало таких, как я, командных игроков. И их роль, думаю, будет только возрастать. Хотя сейчас, кажется, все думают только о собственной статистике, о забитых голах, но погоду то делают именно те, кто работает на команду, думает об общем успехе.

— Значит, время распасовщиков еще не прошло…

— Никуда они не денутся! Десятка — лучший номер на свете!

— Родиться бы вам в семидесятые, когда десяткам было раздолье на поле…

— Как можно сравнивать столь разные эпохи! Ведь футбол так изменился. Хотя да, сегодня играть труднее, у футболистов меньше свободного пространства, футбол становится все быстрее. И ничего с этим не поделаешь, надо соответствовать требованиям. Люблю смотреть записи матчей 70−80-х. Фантастический футбол, но мне трудно представить себя в нем.

«МЕССИ, КОНЕЧНО, ВЫДАЮЩИЙСЯ ИГРОК, НО Я НИКОГДА НЕ СТАНУ ЕГО ПАРТНЕРОМ»

— А с кем из старичков хотелось бы поиграть, если пофантазировать?

— Прежде всего с Бобаном — моим кумиром из сборной Хорватии. С Зинедином Зином, с которым посчастливилось поработать как с тренером. При нем мы сыграли лучшие матчи в истории «Реала», трижды подряд победили в Лиге чемпионов. Иногда на тренировках он выходил поиграть вместе с нам, просто наслаждение было наблюдать за его действиями, какая элегантность! Да, поиграть с ним в одной команде было бы счастьем. И третий «старичок» — Роналдо Назарио («Зубастик»).

— А с Месси не хотелось бы?

— (Смеется). Я играю не с ним, а против него. Он, конечно, выдающийся футболист, но я никогда не стану его партнером.

— Вы очень скромный человек, шумный успех, а ля Криштиану Роналду — это не ваше?

— Я человек тихий, замкнутый, не такой публичный. Если честно, мне это и не надо, просто не интересно. Мне хватает и того окружения, которое сейчас. Но Роналду — это совсем другой тип игрока, для него естественна публичность.

— Какие у вас сейчас отношения с Криштиану?

— Прекрасные. Мы провели вместе шесть замечательных лет здесь, в Мадриде, стали настоящими друзьями. Сейчас он играет в другой команде, но связь поддерживаем, обмениваемся эсэмэсками. Не знаю, как другие, но я остаюсь другом с Криштиану.

— Не думаете ли, что в этом году вы больше заслуживаете Золотой мяч, чем Роналду?

— Трудный вопрос, если честно, не хочу думать на этот счет, качать свои права. Типа: «Это мне, мне должны дать Золотой мяч!» 2018-й был действительно лучшим в карьере, и надо продолжать в том же духе. Об этом только мысли. А кому дать Золотой мяч — пусть решают эксперты.

«И ЗИДАН, И КРИШТИАНУ — ОБА НЕЗАМЕНИМЫ»

— Какая по вашему пятерка лучших кандидатов на Мяч?

— Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

— Назвали трех французов, значит, не держите зла на нашу сборную…

— 2018 — год чемпионата мира, это надо учитывать. Варан не только стал чемпионом мира, но и провел блестящий сезон в «Реале». В России стал лучшим центральным защитником, если не считать, конечно, пары из сборной Хорватии! (Смеется). Мбаппе — огромный талант, у него все в будущем, но он и сейчас показывает классный футбол. Помню, что мне сказал однажды Даниэль Субашич — товарищ по сборной: «В Монако есть один парнишка, запомни мои слова, однажды он станет одним из лучших в мире!» А ведь тогда еще никто о нем толком не знал. Уверен, он будет прибавлять. Но больше всех трех Мяч заслужил в этом сезоне Гризманн.

— Что скажете о ЧМ в России?

— Трудно что-то выделить. Мы дошли до финала. Сбылась детская мечта. Хотя, чего скрывать, было очень горько проиграть последний матч. Очень горько, такое разочарование… Но когда мы вернулись в Хорватию, увидели толпы народа, которые нас ждали, поняли, что и второе место — огромный успех. Просто подвиг для такой маленькой страны как наша, получившей совсем недавно независимость, а соперники ведь были огромные футбольные державы. Так что со временем горечь уйдет, останется гордость за сборную.

— Когда стояли в подтрибунном помещении перед финалом, перебросились словечком с Вараном?

— Да, сказал ему: «Привет!» Но так, для приличия, автоматически.

— Какие моменты последнего дня ЧМ особенно запали в памяти?

— Прежде всего на память приходит момент, когда мы вышли на разминку и увидели всех наших фанатов на трибунах. Запомнился ответный гол (Перишича на 28-й минуте). Ну и момент, когда меня объявили лучшим игроком ЧМ. Да, выглядел я не особо счастливым, но мы ведь проиграли. Индивидуальный этот приз получился в некотором роде утешительным. Запомнился ливень, и то, что фанаты остались на трибунах и продолжали петь в нашу честь.

— Перед этим сезоном «Реал» лишился сразу Зидана и Криштиану — кого больше всего сейчас не хватает?

— Оба незаменимы. Зидан, многому меня научил, у нас были долгие беседы. Когда такой великий игрок становится тренером, доверяет тебе, дает советы — это дорогого стоит. Так что лично мне не хватает обоих — в профессиональном плане и просто в человеческом. Но сейчас «Реал» открывает новую страницу. Чего жить прошлым, надо смотреть вперед!