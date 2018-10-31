Текущие события
Футбол. Кубок России
14:00
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Дженоа
Футбол. Кубок России
1.11
Крылья Советов
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
09:48 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: Количество команд-участниц ЧМ-2022 может быть увеличено до 48

ТАСС, 31 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48. Об этом в ходе своего выступления на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации рассказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Наверх
Источник: Reuters

«Мы решили увеличить количество команд-участниц финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48, и это произойдет в 2026 году, — приводит слова Инфантино агентство Reuters. — Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность, если это возможно, почему бы и нет? Мы обсуждаем эту возможность с нашими друзьями из Катара и другими друзьями в регионе, мы надеемся, что это может произойти».

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Кучеров набрал 3 очка
Проворов помог «Филадельфии» победить в матче с «Нью-Джерси»
Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь