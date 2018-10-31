Инфантино: Количество команд-участниц ЧМ-2022 может быть увеличено до 48
ТАСС, 31 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества
ТАСС, 31 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества
«Мы решили увеличить количество
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле,
На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в