Инфантино: Количество команд-участниц ЧМ-2022 может быть увеличено до 48

«Мы решили увеличить количество команд-участниц финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48, и это произойдет в 2026 году, — приводит слова Инфантино агентство Reuters. — Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность, если это возможно, почему бы и нет? Мы обсуждаем эту возможность с нашими друзьями из Катара и другими друзьями в регионе, мы надеемся, что это может произойти».