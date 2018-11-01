Чемпиона мира по футболу приговорили к двум годам тюрьмы

Источник: AP 2018

38-летнего спортсмена признали виновным в незаконном хранении оружия. Изначально Яквинту обвиняли в связях с мафией, однако защите удалось его оправдать.

Отец Яквинты, Дждузеппе, также проходил обвиняемым по делу, и его причастность к делам мафии удалось доказать. Мужчину приговорили к 19 годам тюремного заключения.

Яквинта хранил револьвер Magnum, а также пистолет Browning вместе с боеприпасами по просьбе отца, которому это было запрещено делать еще в 2012 году из-за связей с криминальными кругами. Согласно закону, у бывшего футболиста есть возможность избежать заключения. Ему дано право обжаловать приговор.