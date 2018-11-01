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12:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпиона мира по футболу приговорили к двум годам тюрьмы

Бывший форвард туринского «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта был приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2018

38-летнего спортсмена признали виновным в незаконном хранении оружия. Изначально Яквинту обвиняли в связях с мафией, однако защите удалось его оправдать.

Отец Яквинты, Дждузеппе, также проходил обвиняемым по делу, и его причастность к делам мафии удалось доказать. Мужчину приговорили к 19 годам тюремного заключения.

Яквинта хранил револьвер Magnum, а также пистолет Browning вместе с боеприпасами по просьбе отца, которому это было запрещено делать еще в 2012 году из-за связей с криминальными кругами. Согласно закону, у бывшего футболиста есть возможность избежать заключения. Ему дано право обжаловать приговор.

Яквинта завершил карьеру футболиста в 2012 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006-м. Форвард известен по выступлениям за «Ювентус» и «Удинезе».

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