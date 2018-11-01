Чемпиона мира по футболу приговорили к двум годам тюрьмы
Бывший форвард туринского «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта был приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает Football Italia.
Бывший форвард туринского «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта был приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает Football Italia.
38-летнего спортсмена признали виновным в незаконном хранении оружия. Изначально Яквинту обвиняли в связях с мафией, однако защите удалось его оправдать.
Отец Яквинты, Дждузеппе, также проходил обвиняемым по делу, и его причастность к делам мафии удалось доказать. Мужчину приговорили к 19 годам тюремного заключения.
Яквинта хранил револьвер Magnum, а также пистолет Browning вместе с боеприпасами по просьбе отца, которому это было запрещено делать еще в 2012 году
Яквинта завершил карьеру футболиста в 2012 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006-м. Форвард известен по выступлениям за «Ювентус» и «Удинезе».