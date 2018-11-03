Сербия, Болгария, Румыния и Греция подадут общую заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

По словам Вучича, конкурентами балканских стран станут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые тоже подают общую заявку. Поскольку Мексика, США и Канада победили в заявке на 2026 год, то у балканских стран повышаются шансы, так как одна латиноамериканская страна — Мексика — уже будет принимать участие в проведении чемпионата мира, что снижает шансы латиноамериканских стран на проведение следующего турнира, считает президент. Вучич сообщил, что Сербия также подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года. «Конечно, это будет проблема, но и огромный стимул начать работать и смотреть, как мы можем улучшить наши стадионы и спортивную инфраструктуру», — подчеркнул он.