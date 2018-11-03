Сербия, Болгария, Румыния и Греция подадут общую заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

«Мы договорились подать заявку от наших четырех стран на проведение мирового первенства по футболу 2030 года. Буду искренен, это идея Алексиса Ципраса (премьер-министр Греции — прим. ТАСС)», — цитирует сербского лидера национальное ТВ Сербии.
По словам Вучича, конкурентами балканских стран станут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые тоже подают общую заявку. Поскольку Мексика, США и Канада победили в заявке на 2026 год, то у балканских стран повышаются шансы, так как одна латиноамериканская страна — Мексика — уже будет принимать участие в проведении чемпионата мира, что снижает шансы латиноамериканских стран на проведение следующего турнира, считает президент. Вучич сообщил, что Сербия также подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года. «Конечно, это будет проблема, но и огромный стимул начать работать и смотреть, как мы можем улучшить наши стадионы и спортивную инфраструктуру», — подчеркнул он.
Премьер-министры балканских государств — Болгарии, Греции и Румынии, президент Сербии и премьер-министр Израиля обсудили в пятницу в болгарской Варне перспективы экономического сотрудничества. Основной темой встречи стали вопросы развития взаимосвязанности стран региона — в энергетической, инфраструктурной и цифровой сферах.