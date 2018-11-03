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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Саркози и Платини помогли Катару получить ЧМ-2022

Бывший президент Франции Николя Саркози помогал Катару стать страной, которая примет чемпионат мира 2022 года.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщает Get French Football News‏ со ссылкой на Football Leaks.

По данным источника, в 2010 году Саркози провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, на которой попросил эмира купить «ПСЖ», а также запустить во Франции спортивный канал BeIN Sports. За это глава французского государства пообещал поручить тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини обеспечить поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022.

Напомним, Катар стал хозяином мирового первенства 2022 года, опередив США, Австралию, Японию и Южную Корею. Из-за сильной жары в Катаре турнир пройдёт не летом, как обычно, а с ноября по декабрь.

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