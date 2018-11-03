Источник: Саркози и Платини помогли Катару получить ЧМ-2022

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Get French Football News‏ со ссылкой на Football Leaks.

По данным источника, в 2010 году Саркози провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, на которой попросил эмира купить «ПСЖ», а также запустить во Франции спортивный канал BeIN Sports. За это глава французского государства пообещал поручить тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини обеспечить поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022.