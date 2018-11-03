Источник: Саркози и Платини помогли Катару получить ЧМ-2022
Бывший президент Франции Николя Саркози помогал Катару стать страной, которая примет чемпионат мира 2022 года.
Бывший президент Франции Николя Саркози помогал Катару стать страной, которая примет чемпионат мира 2022 года.
Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Football Leaks.
По данным источника, в 2010 году Саркози провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, на которой попросил эмира купить «ПСЖ», а также запустить во Франции спортивный канал BeIN Sports. За это глава французского государства пообещал поручить тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини обеспечить поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022.
Напомним, Катар стал хозяином мирового первенства 2022 года, опередив США, Австралию, Японию и Южную Корею.