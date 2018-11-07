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10:54 (мск), источник: Р-Спорт

ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на чемпионате мира

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ФСБ России пресекла попытки террористов использовать беспилотники для терактов на чемпионате мира по футболу, заявил в среду директор ФСБ России Александр Бортников.

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Источник: РИА "Новости"

«Органы Федеральной службы безопасности […] предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами […] в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу», — сказал он на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только во время мундиаля, но и в ходе подготовки и проведения других «массовых политических и спортивных мероприятий».

Бортников констатировал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением в целях террора.

На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников.
Александр Бортников
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