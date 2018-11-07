ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

«Органы Федеральной службы безопасности […] предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами […] в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу», — сказал он на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Детали не уточняются, известно лишь, что такие попытки предпринимались не только во время мундиаля, но и в ходе подготовки и проведения других «массовых политических и спортивных мероприятий».

Бортников констатировал, что бесконтрольное распространение дронов чревато их применением в целях террора.