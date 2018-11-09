Лиги раздора. Почему чемпионат мира может остаться без звезд футбола

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Футбольный мир переживает в последние годы не самые лучшие времена.

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Вслед за массовыми арестами футбольных чиновников в 2015 году, а также последующим отстранением от своих обязанностей глав ФИФА и УЕФА в эпицентре скандалов оказались основные действующие лица — ведущие мировые клубы, игроки и тренеры.

За последнюю неделю сайт Football Leaks (позиционирует себя как футбольная версия WikiLeaks), обнародовал массу интересной информации о махинациях и денежных взаимоотношениях в игре номер один.

Например, досталось президенту ФИФА Джанни Инфантино, который, согласно опубликованным данным, в свою бытность генеральным секретарем УЕФА помог английскому «Манчестер Сити» и французскому ПСЖ избежать серьезных дисциплинарных наказаний из-за финансовых нарушений.

А в ноябре немецкое издание Spiegel опубликовало очередную статью на основе данных Football Leaks, согласно которым 11 клубов планируют выйти из УЕФА и создать к 2021 году независимую от федераций суперлигу по аналогу с баскетбольной Евролигой. Это вызвало резкую реакцию главы ФИФА, который фактически пошел на открытую конфронтацию с грандами.

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«Либо вы с нами, либо уходите»

Ведущие футбольные клубы еще с конца 1990-х вынашивают идею создания отдельного турнира для грандов. Отчасти для этого в 2000 году и была создана лига G-14, в которую вошли 14 европейских грандов. Впоследствии организация разрослась до Ассоциации европейских клубов из 232 членов. Слухи о создании отдельной лиги витали в воздухе все это время, но были столь эфемерны, что руководители мирового футбола даже не обращали на них внимания. Ситуация изменилась в 2018 году, когда о новом турнире стали говорить чаще.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что новый турнир повредит футболу, поэтому он будет всячески «препятствовать его созданию». Куда жестче выступил Инфантино, который пригрозил потенциальным участникам суперлиги отстранением от остальных турниров. «Либо вы с нами, либо уходите, — заявил Инфантино. — Мы должны защищать футбол и принимать решения, приносящие пользу и клубам, и всему мировому футбольному сообществу».

Столь резкая реакция Инфантино ясна, ведь суперлига может поставить крест на идее расширения клубного чемпионата мира, о котором он ранее объявил.

«Клубный чемпионат мира — это ответ на любую попытку даже подумать о каких-то отдельных лигах, — подчеркнул швейцарец. — Если клубы организуют свою суперлигу, то кто выиграет от этого? Клубы. Если же ФИФА продолжит организовывать клубный чемпионат мира, УЕФА — Лигу чемпионов, а Английская премьер-лига — свой чемпионат, то от этого выиграют не только клубы, но и 211 федераций».

Грядущие реформы

Не секрет, что руководство ФИФА ведет переговоры с консорциумом международных инвесторов во главе с японской телекоммуникационной медиакорпорацией SoftBank Group, который обещал выделить на 12-летний срок (начиная с 2021 года) $25 млрд на реформирование состава участников клубного чемпионата мира и создание нового турнира для ведущих национальных команд. На данный момент Инфантино предлагает изменить формат клубного чемпионата мира: проводить турнир из 24 команд (12 европейских) вместо шести и раз в четыре года, а не ежегодно.

При этом обновленный турнир по планам ФИФА должен будет заменить в календаре Кубок конфедераций (турнир сборных, проводимый в стране — хозяйке чемпионата мира). Также Инфантино предлагает создать Лигу мира, которая предусматривает участие восьми лучших сборных планеты и будет проводиться раз в два года. В итоге на октябрьском заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали Инфантино попросил глав континентальных организаций выдвинуть по две кандидатуры в рабочую группу по этим вопросам.

Но не только ведущие клубы и Инфантино грезят созданием крупного турнира под своей эгидой. По данным Financial Times, компания Relevent Sports ранее провела переговоры с УЕФА на тему создания альтернативы клубного чемпионата мира.

К тому же УЕФА видит в предложениях Инфантино угрозу для Лиги чемпионов, ежегодно получающей около €2,5 млрд от спонсоров и трансляций, и Лиги наций, в которой участвуют все европейские сборные.

В связи с этим Чеферин намерен предложить в рабочую группу кандидатуры двух ярых противников идей главы международной федерации — итальянца Андреа Аньелли и британца Ричарда Скудамора. Аньелли является президентом итальянского «Ювентуса» и председателем Европейской ассоциации клубов, в которую входят ведущие европейские команды, Скудамор — исполнительным председателем Английской премьер-лиги и главой организации World Leagues Forum, которая уже открыто не поддержала главу ФИФА.

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Есть ли фаворит в противостоянии грандов?

Параллельно Relevent Sports стремится стать крупным игроком в футбольном бизнесе. Компания уже проводит ведущий межсезонный турнир Международный кубок чемпионов, в котором выступают гранды, и договорилась с Ла лигой (организатор чемпионата Испании) о проведении игр испанского первенства в США. Один из таких матчей должен состояться 26 января в Майами между «Барселоной» и «Жироной», но реализация этой идеи оказалась под серьезным вопросом после отказа в выдаче разрешения со стороны Королевской федерации футбола страны и негативной реакции ФИФА.

И в то же время Relevent Sports, которая связана с американским миллиардером Стивеном Россом (его состояние оценивается Forbes в $7,6 млрд), не намерена принимать только одну сторону в этом противостоянии. По данным британских СМИ, компания также провела переговоры с ФИФА по вопросу расширения клубного чемпионата мира. «Relevent не выступает против какой-то организации, компания просто хочет быть причастна к созданию нового турнира», — сказал источник.

Несмотря на угрозы Инфантино, фаворит в этом противостоянии неизвестен. Например, члены УЕФА имеют серьезный вес в ФИФА, а у клубов есть пример в лице нынешней баскетбольной Евролиги, организаторы которой преодолели сопротивление международной федерации.

К тому же сложно представить чемпионат мира без звезд футбола, ныне известные клубные турниры — без ведущих команд, чьи фанаты исчисляются десятками, а то и сотнями миллионов. К примеру, в соперничестве Национальной хоккейной лиги и Международного олимпийского комитета вряд ли победителем можно назвать последний, поскольку зимние Игры оказались на грани потери одного из ведущих видов, приносящего организации крупные контракты.

Однако нельзя исключать, что стороны пойдут на мировую и футбольный календарь к 2021 году не претерпит серьезных изменений. Пока же примечательным остается тот факт, что реакции ассоциации клубов на статью Spiegel и вызывающие заявления Чеферина с Инфантино до сих пор не последовало.