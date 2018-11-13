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13 ноября, источник: Чемпионат.com

Игроки сборной Хорватии получили государственные награды за серебро ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вручила государственные награды футболистам, тренерам и персоналу национальной сборной страны за успешное выступление на чемпионате мира—2018, который состоялся минувшим летом в России, сообщает пресс-служба Федерации футбола Хорватии в «Твиттере».

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Источник: Reuters
Футбол
Лига наций А 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Хорватия
-Испания-

Напомним, сборная Хорватии завоевала серебряные медали мундиаля, уступив в финале национальной команде Франции.

Ордена Князя Бранимира были удостоены все игроки сборной Хорватии, в том числе и защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер и главный тренер сборной Златко Далич получили Орден Князя Трпимира.

Остальные члены хорватской делегации были удостоены Ордена Франьо Бучара за заслуги в области спорта.

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