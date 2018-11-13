Игроки сборной Хорватии получили государственные награды за серебро ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вручила государственные награды футболистам, тренерам и персоналу национальной сборной страны за успешное выступление на чемпионате мира—2018, который состоялся минувшим летом в России, сообщает пресс-служба Федерации футбола Хорватии в «Твиттере».