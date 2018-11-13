Игроки сборной Хорватии получили государственные награды за серебро ЧМ-2018
Президент Хорватии Колинда
Президент Хорватии Колинда
Напомним, сборная Хорватии завоевала серебряные медали мундиаля, уступив в финале национальной команде Франции.
Ордена Князя Бранимира были удостоены все игроки сборной Хорватии, в том числе и защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер и главный тренер сборной Златко Далич получили Орден Князя Трпимира.
Остальные члены хорватской делегации были удостоены Ордена Франьо Бучара за заслуги в области спорта.