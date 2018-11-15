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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России получила миллионы долларов за успех на ЧМ

Российский футбольный союз (РФС) выплатил восемь миллионов долларов (544 миллиона рублей) футболистам, тренерам и членам административного штаба национальной сборной. Об этом сообщает Sport24.

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Так РФС наградил сборную за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. Распределением средств занимались игроки и тренеры.

Футбол
Чемпионат мира 2018
1/4 финала, 7.07.2018, 21:00
Россия
П 3:4
2Хорватия2

На ЧМ команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту — сборной Хорватии. На групповом этапе россияне одержали две победы и потерпели одно поражение, а в 1/8 финала по пенальти обыграли сборную Испании. Результат, показанный на чемпионате мира 2018 года, стал лучшим в истории российского футбола.

После турнира футболисты были приглашены на прием в Кремль. Президент Владимир Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.

Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции. В финальном матче «трехцветные» обыграли Хорватию со счетом 4:2.

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