Сборная России получила миллионы долларов за успех на ЧМ

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

Так РФС наградил сборную за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. Распределением средств занимались игроки и тренеры.

Футбол Чемпионат мира 2018 1/4 финала, 7.07.2018, 21:00 Россия П 3:4 2 Хорватия 2

На ЧМ команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту — сборной Хорватии. На групповом этапе россияне одержали две победы и потерпели одно поражение, а в 1/8 финала по пенальти обыграли сборную Испании. Результат, показанный на чемпионате мира 2018 года, стал лучшим в истории российского футбола.

После турнира футболисты были приглашены на прием в Кремль. Президент Владимир Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.