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15:15 (мск), источник: ТАСС

Министр культуры и спорта Катара: ЧМ-2018 в России поднял планку для следующего турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России поднял планку для Катара, который примет мировое первенство 2022 года, с точки зрения организации. Об этом заявил в четверг министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али, выступая на пресс-конференции «Катар — страна-гость» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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Источник: Reuters

«Чемпионат мира по футболу в России был потрясающим событием. <…> В Катаре мы пообещали миру провести потрясающий чемпионат мира, и россияне осложнили для нас эту задачу — они подняли планку», — сказал министр, добавив, что побывавшая на ЧМ-2018 катарская делегация многому научилась у российских коллег и использует этот опыт в организации турнира у себя на родине.

Министр также рассказал, что одним из обещаний Катара в связи с чемпионатом является то, что «некоторые стадионы будут впоследствии разобраны и предоставлены странам, которые не могут позволить себе такого рода объекты». Он также отметил, что к организации ЧМ в Катаре будут привлекаться представителя молодежи из разных стран, особенно с Ближнего Востока. «Молодежь на Ближнем Востоке нуждается в событии такого масштаба, оно дает ей надежду и мотивацию», — сказал глава катарского ведомства по культуре и спорту.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

О форуме

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября и включает деловую программу и фестивальную часть, ориентированную на местных жителей и туристов. Тема форума — «Культура как стратегический потенциал страны». Зарегистрированы 13 тыс. участников профессионального и более 20 тыс. участников общественного потоков. Деловой поток разделен на 14 секций, а также межсекционной программы.

Почетный статус «страна-гость» в этом году получили Италия и Катар, которые подготовили специальные мероприятия. Всего в этом году форум посетят гости из России и еще 101 страны.

ТАСС выступает организатором секции «Массовые коммуникации», а также является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Репортажи фотожурналистов ТАСС доступны к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении на сайте culturalforum2018.tassphoto.com.

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