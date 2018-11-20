Гетры футболиста сборной России Зобнина стали первым экспонатом с ЧМ-2018 в музее ФИФА

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо за чемпионат мира и спасибо за то, что предоставили первый экспонат с чемпионата мира по футболу 2018 года в наш музей, — говорится в сообщении. — Роман Зобнин играл вплоть до четвертьфинала турнира. Теперь его гетры находятся в музее ФИФА».

В 2018 году чемпионат мира впервые прошел в России. Хозяева турнира дошли до четвертьфинала мирового первенства, проиграв в серии пенальти хорватам. Этот результат стал лучшим для российской команды на чемпионатах мира.