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15:03 (мск), источник: ТАСС

Гетры футболиста сборной России Зобнина стали первым экспонатом с ЧМ-2018 в музее ФИФА

ТАСС, 20 ноября. Гетры полузащитника сборной России Романа Зобнина с чемпионата мира 2018 года выставлены в качестве экспоната в музее Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба музея.

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Источник: РИА "Новости"

«Спасибо за чемпионат мира и спасибо за то, что предоставили первый экспонат с чемпионата мира по футболу 2018 года в наш музей, — говорится в сообщении. — Роман Зобнин играл вплоть до четвертьфинала турнира. Теперь его гетры находятся в музее ФИФА».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2018 году чемпионат мира впервые прошел в России. Хозяева турнира дошли до четвертьфинала мирового первенства, проиграв в серии пенальти хорватам. Этот результат стал лучшим для российской команды на чемпионатах мира.

Зобнин провел на турнире все пять матчей. Всего на его счету в составе национальной команды 21 игра. 24-летний полузащитник представляет московский «Спартак», за который выступает с 2016 года.

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