Футболист сборной Испании остался недоволен чемпионатом мира в России

«У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России. Я не понимал решения [главного тренера] Фернандо Йерро оставить меня в запасе на матч 1/8 финала с Россией и причин, почему он так сделал. Я был расстроен, мне было все равно, что он сказал по этому поводу», — заявил Иньеста.