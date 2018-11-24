ФИФА обвинили в сокрытии российского допинга перед ЧМ-2018

Источник: Reuters

По информации издания, в августе 2017 года канадский юрист и эксперт по допингу Ричард Макларен должен был прилететь в Швейцарию, чтобы встретиться с Рохас и представить ей доклад по российскому футболу. Он хотел показать подозрительные материалы о российском футболе, в частности о Виталии Мутко, которого канадец называл лидером допинговой системы страны.

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Однако Рохас в последний момент отказалась от встречи с экспертом. В материале отмечается, что ФИФА не захотела ставить под угрозу проведение ЧМ-2018. «Теперь я понимаю, почему со мной так долго не общались. Что-то происходило за кулисами, о чем я не знал», — заявил Макларен.

Летом 2018 в России состоялся чемпионат мира по футболу. Российская команда впервые в истории дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила хорватам.