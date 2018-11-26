ФИФА хочет заработать 12 миллиардов долларов на ЧМ-2026

— Футбол — это бизнес-шоу. Организация чемпионата мира в 2018 году была самой лучшей, — цитирует «РИА Новости» Коллину. — Работа в России значила шесть миллиардов долларов выручки, это огромные деньги. Главная задача — удвоить сумму и достичь 12 миллиардов долларов в 2026 году на ЧМ в Мексике, Канаде и США. В Лиге чемпионов более двух миллиардов евро каждый сезон распределяются между 32 командами группового этапа.