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12:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА хочет заработать 12 миллиардов долларов на ЧМ-2026

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина​ отметил, что задача ФИФА на чемпионате мира 2026 года — удвоить выручку организации до 12 миллиардов долларов по сравнению с ЧМ-2018 в России.

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Источник: Reuters

Ранее в июне президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доходы ФИФА за цикл 2015−2018 годов составят 6,1 миллиарда долларов.

— Футбол — это бизнес-шоу. Организация чемпионата мира в 2018 году была самой лучшей, — цитирует «РИА Новости» Коллину. — Работа в России значила шесть миллиардов долларов выручки, это огромные деньги. Главная задача — удвоить сумму и достичь 12 миллиардов долларов в 2026 году на ЧМ в Мексике, Канаде и США. В Лиге чемпионов более двух миллиардов евро каждый сезон распределяются между 32 командами группового этапа.

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