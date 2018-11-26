ФИФА хочет заработать 12 миллиардов долларов на ЧМ-2026
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что задача ФИФА на чемпионате мира 2026 года — удвоить выручку организации до 12 миллиардов долларов по сравнению с ЧМ-2018 в России.
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что задача ФИФА на чемпионате мира 2026 года — удвоить выручку организации до 12 миллиардов долларов по сравнению с ЧМ-2018 в России.
Ранее в июне президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доходы ФИФА за цикл 2015−2018 годов составят 6,1 миллиарда долларов.
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