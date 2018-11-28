Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург2
Арсенал Т4
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
20:55
Атлетико
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шальке-04
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вице-президент «Шахтера» предложил провести чемпионат мира в Белоруссии, Польше и Украине

Вице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников выдвинул идею провести чемпионат мира по футболу в трех странах — Украине, Белоруссии и Польше.

Наверх

 — Например, как было во Львове. До Евро-2012 это был неплохой город. Но таких городов и в Западной Европе очень много. А такое событие как Евро-2012, принесло Львову мировую славу, — цитирует Колесникова «Индустриалка». — Если уже говорить о подобной инициативе, а войн бесконечных не бывает, то можно провести чемпионат мира по футболу в трех странах — Украина, Белоруссия, Польша. Включить сюда Одессу и Запорожье, тех, кто не смог принять участие в Евро-2012. Это в разы поднимет популярность Запорожья.

Напомним, чемпионат Европы-2012 прошел в Польше и Украине.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Мало опыта: почему ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Пихлер: Для Шипулина еще не все потеряно. Он суператлет
Журналист AS: Болельщики «Севильи» уже недовольны Промесом
«Акхисар» останется без поддержки фанатов в игре с «Краснодаром»
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов: С темой Глушакова надо заканчивать
У Ибрагимовича нашелся двойник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь