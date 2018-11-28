Вице-президент «Шахтера» предложил провести чемпионат мира в Белоруссии, Польше и Украине

— Например, как было во Львове. До Евро-2012 это был неплохой город. Но таких городов и в Западной Европе очень много. А такое событие как Евро-2012, принесло Львову мировую славу, — цитирует Колесникова «Индустриалка». — Если уже говорить о подобной инициативе, а войн бесконечных не бывает, то можно провести чемпионат мира по футболу в трех странах — Украина, Белоруссия, Польша. Включить сюда Одессу и Запорожье, тех, кто не смог принять участие в Евро-2012. Это в разы поднимет популярность Запорожья.