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20:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов попал в топ-4 лучших тренеров сборных в 2018 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших тренеров национальных сборных 2018 года.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занимает в этом списке четвертое место. У него 26 очков. Напомним, российский специалист впервые в истории вывел команду в ¼ финала чемпионата мира.

Лучшим тренером признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (304 очка), который привел команду к победе на ЧМ-2018.

Вторым стал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич (198). Тройку лучших замкнул наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинес (84).

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