Черчесов попал в топ-4 лучших тренеров сборных в 2018 году
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших тренеров национальных сборных 2018 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших тренеров национальных сборных 2018 года.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занимает в этом списке четвертое место. У него 26 очков. Напомним, российский специалист впервые в истории вывел команду в ¼ финала чемпионата мира.
Лучшим тренером признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам (304 очка), который привел команду к победе на ЧМ-2018.
Вторым стал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич (198). Тройку лучших замкнул наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинес (84).