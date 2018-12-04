Модрич признался, что обменял бы все личные награды на звание чемпиона мира по футболу

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Ранее в 2018 году Модрич стал лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Хорват также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим футболистом чемпионата мира — 2018 в России.

В финале мирового первенства сборная Хорватии уступила команде Франции со счетом 2:4.

«Как я уже говорил раньше, когда выиграл титул лучшего игрока года ФИФА, с радостью бы обменял все эти индивидуальные награды на звание чемпиона мира. К сожалению, все пошло иначе, однако сам факт достижения финала невероятен для такой маленькой страны, как Хорватия», — сказал Модрич.

Также хорватский футболист посвятил свою победу испанцам Хави, Андресу Иньесте и голландцу Уэсли Снейдеру, которые не смогли отобрать звание лучшего игрока мира у дуэта Криштиану Роналду / Лионель Месси. «Месси и Роналду достигли невероятного уровня за последние 10 лет. Другие тоже заслуживали это звание. Этого трофея были достойны Хави, Иньеста или Снейдер, в том числе им я посвящаю эту победу».

«Золотой мяч» является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов, с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе, с 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.