Модрич признался, что обменял бы все личные награды на звание чемпиона мира по футболу
ТАСС, 4 декабря. Полузащитник испанского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что с радостью обменял бы все свои индивидуальные награды на победу в составе национальной команды на чемпионате мира. Об этом игрок, ставший во вторник обладателем «Золотого мяча», приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, рассказал журналистам, его слова приводит французское издание L’Equipe.