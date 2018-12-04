Черчесов: Тренерский штаб сборной России не ошибся с составом на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4 — пенальти).

«Полагаю, мы не ошиблись с игроками, формируя заявку на чемпионат мира, — сказал Черчесов. — Индивидуально они, может, и уступали футболистам из топ-сборных, но вместе действовали и смотрелись очень достойно. Именно появившаяся уверенность в своих силах позволила нам отыграть 120 минут против испанцев (в 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти — прим. ТАСС), а через три дня столько же — против хорватов, и с англичанами отбегали бы, если бы шанс представился. Командный дух — не пустые слова».

«А явные фавориты во главе с великими звездами вылетели на более ранних стадиях турнира, досрочно уехали домой. Немцы, испанцы, португальцы, аргентинцы. Личности, безусловно, нужны, но сегодня никакой гений в одиночку чемпионат мира не выиграет», — добавил специалист.

Также главный тренер российской команды рассказал об атмосфере внутри сборной во время турнира.