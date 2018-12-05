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21:18 (мск), источник: ТАСС

Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

ТАСС, 5 декабря. Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом заявил заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер, слова которого приводит агентство AFP.

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Источник: Reuters

В конце ноября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что ряд матчей турнира может пройти в соседних странах в случае увеличения количества команд-участниц с 32 до 48.

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«Мы не вели переговоры о совместном проведении игр ни с одной из стран», — сказал аль-Хатер.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу, турнир впервые пройдет в зимний период (21 ноября — 18 декабря). На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, по две лучшие команды выйдут в плей-офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Церемония передачи Катару полномочий на проведение ЧМ-2022 по футболу
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