ЧМ-2018 связали с коррупцией

Источник: AFP 2018

Бывший член исполкома Международной федерации футбола (FIFA) Рафаэль Сальгуэро признался в том, что продал свой голос на выборах чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. Признание господин Сальгуэро в суде Нью-Йорка сделал еще в 2016 году, но до минувшего вторника материалы дела оставались засекреченными. Впрочем, и в опубликованных документах много пробелов: имена лиц, предлагавших гватемальскому функционеру «сотни тысяч долларов», которые он, кстати, так и не получил, вымараны. Также скрыта информация о том, за какую собственно заявку голосовал господин Сальгуэро.

Тем не менее заявление экс-функционера FIFA стоит считать весьма важным. Ведь до сих пор считалось, что при выборах чемпионата мира 2018 года серьезных нарушений допущено не было, а коррупционные схемы относились к голосованию по первенству 2022 года, которое пройдет в Катаре.

Читайте также Черчесов подвёл итоги года для сборной России

В США продолжается процесс по делу о коррупции в Международной федерации футбола. Открыто оно было в 2015 году, когда ФБР совместно со швейцарской полицией провели аресты ряда высокопоставленных функционеров FIFA, собравшихся в Цюрихе для участия в конгрессе этой организации. В общей сложности у американских властей возникли вопросы к четырем с лишним десяткам лиц — как функционерам футбольных структур, так и связанным с ними предпринимателям, дела которых сейчас рассматриваются в суде Нью-Йорка. Кроме того, разразившийся скандал стоил должностей президенту FIFA Зеппу Блаттеру и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелю Платини.

Во вторник в этой истории случился занятный эпизод. Суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых бывший член исполкома FIFA Рафаэль Сальгуэро признал вину по четырем пунктам обвинения. Среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток. Максимальный срок наказания по таким делам достигает 20 лет лишения свободы, но господин Сальгуэро, вероятно, получит гораздо меньше, поскольку активно сотрудничает со следствием.

Как следует из протоколов допросов гватемальца, некие люди выходили на него с предложением продать свой голос на выборах страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года. Он, напомним, в итоге достался России. По словам Рафаэля Сальгуэро, ему предлагали сотни тысяч долларов наличными. Непосредственную выплату средств должен был осуществить некий «очень богатый итальянец».

Читайте также ФИФА хочет заработать 12 миллиардов долларов на ЧМ-2026

Господин Сальгуэро назвал суду имена лиц, предлагавших ему взятку, но в протоколах они вымараны. Подсудимый сообщил также, что проголосовал на выборах, как от него и требовали (название страны, заявку которой поддержал функционер, также закрашено), но денег в результате так и не получил. Напомним, что на выборах, состоявшихся в декабре 2010 года, Россия выиграла во втором раунде, получив 13 голосов членов исполкома FIFA. На втором месте была совместная заявка Испании и Португалии — семь голосов.

Заявление Рафаэля Сальгуэро стоит признать достаточно важным. Ведь до сих пор все попытки доказать наличие коррупции на выборах места проведения чемпионата мира 2018 года заканчивались неудачно. Чего не скажешь о состоявшихся в то же время выборах страны—хозяйки чемпионата 2022 года, сенсационно доставшегося Катару.

В катарской истории, как показало расследование, проведенное следственным департаментом комитета по этике FIFA, было много интересного. Начиная от оплаченного катарцами отдыха членов исполкома FIFA в фешенебельных отелях, заканчивая странными переводами миллионов долларов на счета детей руководителей мирового футбола. А вот про чемпионат мира 2018 года бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Майкл Гарсия, руководивший следствием, так ничего стоящего и не выяснил.