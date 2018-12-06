ЧМ-2018 связали с коррупцией
Бывший член исполкома FIFA признался в продаже своего голоса.
Бывший член исполкома FIFA признался в продаже своего голоса.
Бывший член исполкома Международной федерации футбола (FIFA) Рафаэль Сальгуэро признался в том, что продал свой голос на выборах чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. Признание господин Сальгуэро в суде
В США продолжается процесс по делу о коррупции в Международной федерации футбола. Открыто оно было в 2015 году, когда ФБР совместно со швейцарской полицией провели аресты ряда высокопоставленных функционеров FIFA, собравшихся в Цюрихе для участия в конгрессе этой организации. В общей сложности у американских властей возникли вопросы к четырем с лишним десяткам лиц — как функционерам футбольных структур, так и связанным с ними предпринимателям, дела которых сейчас рассматриваются в суде
Во вторник в этой истории случился занятный эпизод. Суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых бывший член исполкома FIFA Рафаэль Сальгуэро признал вину по четырем пунктам обвинения. Среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток. Максимальный срок наказания по таким делам достигает 20 лет лишения свободы, но господин Сальгуэро, вероятно, получит гораздо меньше, поскольку активно сотрудничает со следствием.
Господин Сальгуэро назвал суду имена лиц, предлагавших ему взятку, но в протоколах они вымараны. Подсудимый сообщил также, что проголосовал на выборах, как от него и требовали (название страны, заявку которой поддержал функционер, также закрашено), но денег в результате так и не получил. Напомним, что на выборах, состоявшихся в декабре 2010 года, Россия выиграла во втором раунде, получив 13 голосов членов исполкома FIFA. На втором месте была совместная заявка Испании и Португалии — семь голосов.
Заявление Рафаэля Сальгуэро стоит признать достаточно важным. Ведь до сих пор все попытки доказать наличие коррупции на выборах места проведения чемпионата мира 2018 года заканчивались неудачно. Чего не скажешь о состоявшихся в то же время выборах страны—хозяйки чемпионата 2022 года, сенсационно доставшегося Катару.
В катарской истории, как показало расследование, проведенное следственным департаментом комитета по этике FIFA, было много интересного. Начиная от оплаченного катарцами отдыха членов исполкома FIFA в фешенебельных отелях, заканчивая странными переводами миллионов долларов на счета детей руководителей мирового футбола. А вот про чемпионат мира 2018 года бывший прокурор Южного округа
Александр Петров