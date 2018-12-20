Катар вырастит уникальное зеленое покрытие для стадионов ЧМ-2022

«Мы создали специальный центр для изучения и селекции травы для покрытия спортивных сооружений, где проводим исследования для получения определенного сорта травы, который бы смог выдержать зимний и летний сезоны в Катаре, погодные изменения, сильную влажность, кондиционирование. Когда играют матчи летом, температура воздуха достигает 35−40 градусов, а внутри стадиона в то же время температура составляет 20 градусов. Конечно, существует опыт других стран, который мы учитываем, но это будет зеленое покрытие, специально выращенное для игр чемпионата мира 2022 года на фермах в Катаре с составом трав, который не использовался больше нигде в мире», — отметил Ахмед.