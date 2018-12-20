Катар вырастит уникальное зеленое покрытие для стадионов ЧМ-2022

«Мы создали специальный центр для изучения и селекции травы для покрытия спортивных сооружений, где проводим исследования для получения определенного сорта травы, который бы смог выдержать зимний и летний сезоны в Катаре, погодные изменения, сильную влажность, кондиционирование. Когда играют матчи летом, температура воздуха достигает 35−40 градусов, а внутри стадиона в то же время температура составляет 20 градусов. Конечно, существует опыт других стран, который мы учитываем, но это будет зеленое покрытие, специально выращенное для игр чемпионата мира 2022 года на фермах в Катаре с составом трав, который не использовался больше нигде в мире», — отметил Ахмед.
Кроме того, по его словам, чемпионат мира по футболу в Катаре станет первым мундиалем, где будет использована технология полной смены всего зеленого покрытия на стадионах за короткий срок.
Мы опробовали это на первом стадионе Халифа, построенном к чемпионату, и засадили все его поле за 14 часов, поэтому в течение 24 часов, когда на стадионах не будут проводиться матчи, мы можем полностью сменить зеленое покрытие. Эта технология очень новая, она не была сильно распространена на соревнованиях в других странах. Чемпионат мира в Катаре станет первым мундиалем, где она будет широко использоваться.
Мухаммед Ахмединженер по проекту строительства стадионов ЧМ-2022
По давней традиции все чемпионаты мира по футболу проводятся на натуральном газоне.
Катар первым из арабских стран получил право на проведение ЧМ по футболу. Впервые в истории мундиалей это произойдет не летом, а зимой. Финальный матч чемпионата состоится 18 декабря 2022 года на стадионе в городе Лусаиле.