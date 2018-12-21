Чемпионат мира в России побил еще один рекорд

За ходом турнира наблюдало более половины населения Земли в возрасте от четырех лет. Это число стало рекордным и оказалось на 10,9 процента выше, чем в 2014 году. За финалом чемпионата в общей сложности следили 1,12 миллиарда человек. Отмечается, что большинство зрителей смотрели турнир по телевизору.

На чемпионате мира, который проходил в России, был подбит ряд рекордов. С начала турнира на протяжении 37 матчей команды забивали хотя бы один гол — это самая длинная серия в истории. Всего же было забито 196 голов — это третий результат. Впервые на турнире была использована система видеопомощи арбитрам, а также особый документ — паспорт болельщика.