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15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
14:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионат мира в России побил еще один рекорд

3,5 миллиарда человек посмотрели матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Источник: Reuters
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За ходом турнира наблюдало более половины населения Земли в возрасте от четырех лет. Это число стало рекордным и оказалось на 10,9 процента выше, чем в 2014 году. За финалом чемпионата в общей сложности следили 1,12 миллиарда человек. Отмечается, что большинство зрителей смотрели турнир по телевизору.

На чемпионате мира, который проходил в России, был подбит ряд рекордов. С начала турнира на протяжении 37 матчей команды забивали хотя бы один гол — это самая длинная серия в истории. Всего же было забито 196 голов — это третий результат. Впервые на турнире была использована система видеопомощи арбитрам, а также особый документ — паспорт болельщика.

В октябре ФИФА официально признала мундиаль-2018 лучшим в истории. Турнир выиграла команда Франции, хозяева добрались до четвертьфинала.

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