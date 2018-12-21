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15«Я считаю, что я особенный»
17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Я страдал, что меня нет на чемпионате мира, ещё вернусь в сборную

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, смотрел ли он матчи сборной России на прошедшем чемпионате мира—2018.

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Источник: РИА "Новости"
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«Все смотрел. Матч-открытие на стадионе, потом на телевизоре. На каких-то матчах даже экспертом был. Чего лукавить, я страдал, что меня нет на чемпионате мира. Кошки немного на душе скребут. Но думаю, что незаслуженно не поехал. СМИ писали, что я был травмирован, но последние три игры РПЛ я был готов играть. Моё функциональное состояние было лучше, чем перед началом сезона. Меня проверяли. Жировая масса была в норме. Я был в хорошей форме. Но в сборную я не попал. Я виню только себя.

Не буду сейчас обвинять тренерский штаб сборной, но мне надо было в любом случае дать шанс. Я так считаю. В сборную я ездил и с травмами, когда было плохо — выходил играть на уколах. Нужно было меня просто проверить, готов я или не готов. До чемпионата мира было три недели. Но тренерский штаб сделал свой выбор. Команда сыграла, слава богу, что всё так прошло. В сборную я всегда готов вернуться. И я туда в любом случае вернусь, — сказал Глушаков в эфире программы «Прямой эфир».

Денис Глушаков: возглавлю «Спартак»
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20 декабря© Ньюстюб
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