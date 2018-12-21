Глушаков: Я страдал, что меня нет на чемпионате мира, ещё вернусь в сборную
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, смотрел ли он матчи сборной России на прошедшем чемпионате мира—2018.
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, смотрел ли он матчи сборной России на прошедшем чемпионате мира—2018.
«Все смотрел.
Не буду сейчас обвинять тренерский штаб сборной, но мне надо было в любом случае дать шанс. Я так считаю. В сборную я ездил и с травмами, когда было плохо — выходил играть на уколах. Нужно было меня просто проверить, готов я или не готов. До чемпионата мира было три недели. Но тренерский штаб сделал свой выбор. Команда сыграла, слава богу, что всё так прошло. В сборную я всегда готов вернуться. И я туда в любом случае вернусь, — сказал Глушаков в эфире программы «Прямой эфир».