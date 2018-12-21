Глушаков: Я страдал, что меня нет на чемпионате мира, ещё вернусь в сборную

«Все смотрел. Матч-открытие на стадионе, потом на телевизоре. На каких-то матчах даже экспертом был. Чего лукавить, я страдал, что меня нет на чемпионате мира. Кошки немного на душе скребут. Но думаю, что незаслуженно не поехал. СМИ писали, что я был травмирован, но последние три игры РПЛ я был готов играть. Моё функциональное состояние было лучше, чем перед началом сезона. Меня проверяли. Жировая масса была в норме. Я был в хорошей форме. Но в сборную я не попал. Я виню только себя.