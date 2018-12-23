«Как бразилец может считать, что Россия прекрасна? Люди не понимали». Самый популярный фанат ЧМ-2018 возвращается
Самый популярный болельщик на ЧМ-2018 встретит Новый год в России!
Самый популярный болельщик на ЧМ-2018 встретит Новый год в России!
Томер Савойя приехал в Россию мало кому известным журналистом, а уехал знаменитостью, самым обожаемым латиноамериканцем среди россиян. Больше того — он стал настоящим мемом! В пятницу Томер вернулся в Москву — чтобы познакомиться с русской зимой и весело встретить Новый год. Перед новым путешествием в Россию Савойя дал интервью «СЭ», рассказав, как влюбился в нашу страну.
— Ваше самое яркое воспоминание о России?
— Я поездил по многим российским городам. Но всегда буду помнить, как впервые попал на Красную площадь. Я много раз видел фото и всегда очень хотел посмотреть на это место вживую. Когда приехал, понял, что наконец реализовал свою мечту, да еще и попал на чемпионат мира.
— Когда посетили самое туристическое место Москвы? В первый же день?
— За месяц не раз возвращался на Красную площадь, ходил тем же маршрутом, что и в первый раз. Но когда стал местной знаменитостью, на каждом шагу просили фото. Так что путешествие в Россию было запоминающимся. Оно изменило мою жизнь.
— Три вещи, с которыми у вас ассоциировалась Россия до чемпионата мира.
— Водка, холод и неприветливые люди.
— Три вещи, с которыми у вас ассоциируется Россия сейчас.
— После чемпионата мира Россия ассоциируется с добротой, большими возможностями и выдающейся культурой, вкусной едой и хорошими людьми. Помню, как один знакомый из России спросил меня: «Как ты, бразилец, живущий в солнечной стране, можешь считать, что моя дерьмовая Россия прекрасна?» Люди не понимали. Но я и правда думаю, что в России много всего хорошего, классная страна. Я почти не видел на улицах людей, просящих денег, бездомных. И встречал очень мало необразованных людей. Вот что особенно запомнилось: все говорят, что русские не улыбаются. А я подумал: что если улыбнуться первым? И все улыбались мне в ответ! Миф разрушен!
— Чем занимаетесь сейчас?
— Работаю на одном
— Что будете делать?
— Поживу в Москве месяц. Есть задумка сделать видеоблог для российских зрителей.
— Собрались
— Хочу
— Какой российский город вам больше всего понравился?
— Люблю Москву. Когда приеду, буду жить только в столице. Но больше всего обожаю Ростов. Именно там я стал знаменитым, там меня очень тепло приняли.
— Именно в Ростове вы ругнулись матом. И потом стали знаменитым. Расскажите, как это было?
— Все просто: я выучил слово о******, научила одна девушка в Москве. В том видео я всего лишь соединил два русских слова, которые знал. Сначала сказал
— Вам сейчас часто пишут из России?
— Каждый день! И я им отвечаю тоже каждый день. Конечно, на те вопросы, которые могу понять.
— Что пишут? Что отвечаете?
— Спрашивают, чем занимаюсь, как живу. Людям интересно. Я считаю, это забавно. Люди совершенно другой культуры, из другой части света меня любят. Не думал, что такое
— Вы говорили, что хотите получить российское гражданство. Идея жива?
— Жива! Но я выяснил, что его очень трудно получить. Так что если дадут рабочую визу, уже буду счастлив. Возможно, получится закрепиться в России, поработать тут
— Хотите получить рабочую визу уже в начале 2019-го?
— Пока не знаю, нужно понять, как будет работать мой новый видеоканал. Много людей предлагает сотрудничество, но в обмен на большие деньги. Хотят получать 80 процентов от дохода канала. Не думаю, что это справедливо. Те люди, что мне пишут, надеются хорошо заработать. Я же меньше думаю о заработке и больше о возможностях. У меня есть, что сказать, и есть много людей, которые хотят меня слушать. Так почему бы не показать русским, что я думаю о стране. Хочу ездить в Россию каждые два месяца, записывать много видео и выпускать по эпизоду в неделю. Еще хочу встретиться с русскими, которые живут в Бразилии, пообщаться и с ними. Пусть расскажут, каково жить в Бразилии. Я же буду рассказывать о России.
— У вас была цель стать знаменитым на чемпионате мира?
— Да, я всегда хотел стать знаменитым. Но никогда не думал, что получится вот таким способом. Тем более, в России, а не в Бразилии. Забавно
— Вы можете говорить
— Только слова и выражения. Зато читаю
— Москва или
— Москва.
— Лев Толстой или Федор Достоевский?
— Достоевский.
— Артем Дзюба или Игорь Акинфеев?
— Акинфеев! Он дал мне свою капитанскую повязку, расписался на ней. Мне Игорь очень нравится, он крутой. Лучше Яшина!
— Ирина Шейк или Адриана Лима?
— Не знаю, кто они. Но выбрать женщину всегда проблема!
— Водка или кайпиринья?
— Водка.
— Копакабана или Красная площадь?
— Красная площадь очень красивая, но нет ничего лучше, чем Копакабана.
— ЧМ-2018 или ЧМ-2014?
— Чемпионат мира в России, без сомнения. Хотя между двумя турнирами много общего. Стадионы построили только к началу чемпионатов мира, вложили в них огромные деньги. Посмотрите, сколько стоили «Лужники» или «Манэ Гарринча» — абсурдные траты! Но оба турнира в странах с развивающейся экономикой прошли отлично. Хотя до старта все волновались, что будут проблемы.
— Что пожелаете россиянам на Новый год?
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