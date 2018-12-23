«Как бразилец может считать, что Россия прекрасна? Люди не понимали». Самый популярный фанат ЧМ-2018 возвращается

Источник: Спорт-Экспресс

Томер Савойя приехал в Россию мало кому известным журналистом, а уехал знаменитостью, самым обожаемым латиноамериканцем среди россиян. Больше того — он стал настоящим мемом! В пятницу Томер вернулся в Москву — чтобы познакомиться с русской зимой и весело встретить Новый год. Перед новым путешествием в Россию Савойя дал интервью «СЭ», рассказав, как влюбился в нашу страну.

Водка, доброта и большие возможности

— Ваше самое яркое воспоминание о России?

— Я поездил по многим российским городам. Но всегда буду помнить, как впервые попал на Красную площадь. Я много раз видел фото и всегда очень хотел посмотреть на это место вживую. Когда приехал, понял, что наконец реализовал свою мечту, да еще и попал на чемпионат мира.

— Когда посетили самое туристическое место Москвы? В первый же день?

— За месяц не раз возвращался на Красную площадь, ходил тем же маршрутом, что и в первый раз. Но когда стал местной знаменитостью, на каждом шагу просили фото. Так что путешествие в Россию было запоминающимся. Оно изменило мою жизнь.

— Три вещи, с которыми у вас ассоциировалась Россия до чемпионата мира.

— Водка, холод и неприветливые люди.

— Три вещи, с которыми у вас ассоциируется Россия сейчас.

— После чемпионата мира Россия ассоциируется с добротой, большими возможностями и выдающейся культурой, вкусной едой и хорошими людьми. Помню, как один знакомый из России спросил меня: «Как ты, бразилец, живущий в солнечной стране, можешь считать, что моя дерьмовая Россия прекрасна?» Люди не понимали. Но я и правда думаю, что в России много всего хорошего, классная страна. Я почти не видел на улицах людей, просящих денег, бездомных. И встречал очень мало необразованных людей. Вот что особенно запомнилось: все говорят, что русские не улыбаются. А я подумал: что если улыбнуться первым? И все улыбались мне в ответ! Миф разрушен!

Видеоканал для русских

— Чем занимаетесь сейчас?

— Работаю на одном интернет-портале, посвященном футболу. Кстати, Новый год встречу в России. А то много людей говорят, дескать, тебе Россия нравилась летом, когда был чемпионат мира. А теперь я покажу людям русскую зиму, минус 20!

— Что будете делать?

— Поживу в Москве месяц. Есть задумка сделать видеоблог для российских зрителей.

— Собрались по-русски говорить?

— Хочу чуть-чуть подучить язык, но в моих выпусках будет перевод с португальского.

— Какой российский город вам больше всего понравился?

— Люблю Москву. Когда приеду, буду жить только в столице. Но больше всего обожаю Ростов. Именно там я стал знаменитым, там меня очень тепло приняли.

— Именно в Ростове вы ругнулись матом. И потом стали знаменитым. Расскажите, как это было?

— Все просто: я выучил слово о******, научила одна девушка в Москве. В том видео я всего лишь соединил два русских слова, которые знал. Сначала сказал по-русски, что Бразилия — чемпион. А потом добавил «о******, братан». И вышло здорово. Причем я эту фразу говорил не один раз, многие снимали на свои телефоны. Но только одно из этих видео стало популярным. И я проснулся знаменитым!

— Вам сейчас часто пишут из России?

— Каждый день! И я им отвечаю тоже каждый день. Конечно, на те вопросы, которые могу понять.

— Что пишут? Что отвечаете?

— Спрашивают, чем занимаюсь, как живу. Людям интересно. Я считаю, это забавно. Люди совершенно другой культуры, из другой части света меня любят. Не думал, что такое когда-то произойдет в моей жизни. Спасибо русскому народу за эту любовь. В основном все дружелюбно ко мне относятся, совсем мало тех, кто пишет гадости. Да к тому же я не все понимаю из написанного. Не все плохие слова могу разобрать.

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Но я просто позирую для картины, чтобы выиграть некоторые лаики хахаха Fingindo que estou pensando na vida, ou em alguma coisa séria. Mas só estou posando pra foto por que quero ganhar uns likes! Hahaha ?? ?? #Russia2018 #Россия2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tomersavoia/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tomer Savoia</a> (@tomersavoia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-01T18:22:16+00:00">1 Авг 2018 в 11:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы говорили, что хотите получить российское гражданство. Идея жива?

— Жива! Но я выяснил, что его очень трудно получить. Так что если дадут рабочую визу, уже буду счастлив. Возможно, получится закрепиться в России, поработать тут какое-то время.

— Хотите получить рабочую визу уже в начале 2019-го?

— Пока не знаю, нужно понять, как будет работать мой новый видеоканал. Много людей предлагает сотрудничество, но в обмен на большие деньги. Хотят получать 80 процентов от дохода канала. Не думаю, что это справедливо. Те люди, что мне пишут, надеются хорошо заработать. Я же меньше думаю о заработке и больше о возможностях. У меня есть, что сказать, и есть много людей, которые хотят меня слушать. Так почему бы не показать русским, что я думаю о стране. Хочу ездить в Россию каждые два месяца, записывать много видео и выпускать по эпизоду в неделю. Еще хочу встретиться с русскими, которые живут в Бразилии, пообщаться и с ними. Пусть расскажут, каково жить в Бразилии. Я же буду рассказывать о России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlMAsbyhSGH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlMAsbyhSGH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Quero cidadania!!!! ??? #Russia2018 #РоссияАхуеннаБратан</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tomersavoia/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tomer Savoia</a> (@tomersavoia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-13T21:56:04+00:00">13 Июл 2018 в 2:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас была цель стать знаменитым на чемпионате мира?

— Да, я всегда хотел стать знаменитым. Но никогда не думал, что получится вот таким способом. Тем более, в России, а не в Бразилии. Забавно все-таки вышло!

— Вы можете говорить по-русски? Или знаете лишь самые популярные выражения?

— Только слова и выражения. Зато читаю по-русски! Легко могу прочитать слово, но вряд ли пойму, что оно означает. Кстати, все говорят, что у меня неплохое произношение, почти без акцента!

Достоевский, Акинфеев и Копакабана

— Москва или Санкт-Петербург?

— Москва.

— Лев Толстой или Федор Достоевский?

— Достоевский.

— Артем Дзюба или Игорь Акинфеев?

— Акинфеев! Он дал мне свою капитанскую повязку, расписался на ней. Мне Игорь очень нравится, он крутой. Лучше Яшина!

— Ирина Шейк или Адриана Лима?

— Не знаю, кто они. Но выбрать женщину всегда проблема!

— Водка или кайпиринья?

— Водка.

— Копакабана или Красная площадь?

— Красная площадь очень красивая, но нет ничего лучше, чем Копакабана.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bj_O2ZnFeJz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bj_O2ZnFeJz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bj_O2ZnFeJz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Não tem jeito, o hexa já é nosso!!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ #Russia2018 #ToNaCopa #RumoAoHexa #VaiBrasil</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tomersavoia/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tomer Savoia</a> (@tomersavoia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-14T02:16:57+00:00">13 Июн 2018 в 7:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— ЧМ-2018 или ЧМ-2014?

— Чемпионат мира в России, без сомнения. Хотя между двумя турнирами много общего. Стадионы построили только к началу чемпионатов мира, вложили в них огромные деньги. Посмотрите, сколько стоили «Лужники» или «Манэ Гарринча» — абсурдные траты! Но оба турнира в странах с развивающейся экономикой прошли отлично. Хотя до старта все волновались, что будут проблемы.

— Что пожелаете россиянам на Новый год?