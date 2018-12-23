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14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Кейн получит орден Британской империи за выступление на чемпионате мира — 2018

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн получит орден Британской империи, сообщает Mirror.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, награда будет присуждена английскому футболисту за выступление на чемпионате мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России. Официально о присуждении ордена Кейну будет объявлено на следующей неделе.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года Кейн вместе со сборной Англии дошёл до полуфинала турнира, где подопечные Гарета Саутгейта уступили будущим серебряным призёрам — Хорватии (1:2). В матче за третье место команда «трёх львов» проиграла сборной Бельгии со счётом 0:2. Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, а сборная Англии показала лучший результат на турнире за последние 30 лет.

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