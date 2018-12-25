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14:23 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесов: До ЧМ не знал, что некоторые игроки завершат карьеру в сборной

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что до чемпионата мира в России не знал, что несколько игроков готовятся завершить карьеру в национальной команде.

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Источник: РИА "Новости"

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии. В июле об уходе из сборной России объявили полузащитник Александр Самедов и Юрий Жирков, выступающий на позициях защитника и хавбека, в октябре — голкипер Игорь Акинфеев. Защитник Сергей Игнашевич завершил игровую карьеру после выступления в составе сборной России на мундиале-2018.

«Нет, мы на эту тему не разговаривали, они ничего не говорили, я об этом не думал, потому что перед чемпионатом мира им было на чем концентрироваться, и мне было о чем думать. Если они такое решение приняли… Мы со всеми ребятами переговорили, но они свое решение приняли, мы можем их только поблагодарить за то время, которое они провели в сборной», — сказал Черчесов в интервью, видеозапись которого размещена на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Жизнь продолжается, мы на контакте с ними. Два дня назад с Жирковым разговаривал, с Акинфеевым недавно. Будем за них переживать. Игнашевич уже закончил, но вдруг появился, поэтому я оптимизма не теряю», — добавил он.

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