Черчесов: До ЧМ не знал, что некоторые игроки завершат карьеру в сборной

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии. В июле об уходе из сборной России объявили полузащитник Александр Самедов и Юрий Жирков, выступающий на позициях защитника и хавбека, в октябре — голкипер Игорь Акинфеев. Защитник Сергей Игнашевич завершил игровую карьеру после выступления в составе сборной России на мундиале-2018.

«Нет, мы на эту тему не разговаривали, они ничего не говорили, я об этом не думал, потому что перед чемпионатом мира им было на чем концентрироваться, и мне было о чем думать. Если они такое решение приняли… Мы со всеми ребятами переговорили, но они свое решение приняли, мы можем их только поблагодарить за то время, которое они провели в сборной», — сказал Черчесов в интервью, видеозапись которого размещена на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).