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15:21 (мск), источник: ТАСС

Матюиди пожертвовал призовые за победу на ЧМ-2018 по футболу на благотворительность

ТАСС, 26 декабря. Полузащитник сборной Франции по футболу Блез Матюиди пожертвовал призовые за победу на чемпионате мира 2018 года на помощь малоимущим. Об этом сообщает Football Italia.

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Источник: РИА "Новости"

За победу на турнире каждый игрок сборной Франции получил по $330 тыс.

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Матюиди учредил благотворительный фонд в 2016 году, главой организации является отец футболиста Фариа Матюиди.

«Каждый сам решает, рассказывать ли ему о принятом решении. Я отдал выигранные деньги своему фонду, который помогает детям из бедных семей. Килиан Мбаппе (нападающий сборной Франции — прим. ТАСС) был абсолютно прав, когда сказал, что футболисты зарабатывают огромные деньги. Для нас это небольшие суммы, но они очень помогут тем, кто нуждается», — сказал Матюиди.

Полузащитник выступает за сборную Франции с 2010 года. За это время он провел 77 матчей, в которых забил девять мячей. На чемпионате мира он сыграл в пяти матчах.

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