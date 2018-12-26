Матюиди пожертвовал призовые за победу на ЧМ-2018 по футболу на благотворительность

За победу на турнире каждый игрок сборной Франции получил по $330 тыс.
Матюиди учредил благотворительный фонд в 2016 году, главой организации является отец футболиста Фариа Матюиди.
«Каждый сам решает, рассказывать ли ему о принятом решении. Я отдал выигранные деньги своему фонду, который помогает детям из бедных семей. Килиан Мбаппе (нападающий сборной Франции — прим. ТАСС) был абсолютно прав, когда сказал, что футболисты зарабатывают огромные деньги. Для нас это небольшие суммы, но они очень помогут тем, кто нуждается», — сказал Матюиди.
Полузащитник выступает за сборную Франции с 2010 года. За это время он провел 77 матчей, в которых забил девять мячей. На чемпионате мира он сыграл в пяти матчах.