Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм0
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне0
Милан0
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:15
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Наполи
Все события
Фоторепортажи
15«Я считаю, что я особенный»
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
15:33 (мск), источник: ТАСС

Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время

ТАСС, 26 декабря. Строительство стадионов «Аль-Бэйт» и «Аль-Вакра» к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

К мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Стадион «Аль-Вакра», по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Арена «Аль-Бэйт» будет рассчитана на 60 тыс. зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

«Мы активно участвовали в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Наша делегация, в которую входят руководители наших проектов, тесно сотрудничала с местным оргкомитетом во время турнира и приобрела большой опыт в строительстве стадионов, управлении потоками людей, продаже билетов, безопасности и техническом обслуживании», — сказано в сообщении пресс-службы.

«Мы хотим удивить болельщиков, которые приедут в Катар на первый чемпионат мира по футболу в арабской стране. Все наши стадионы спроектированы таким образом, чтобы пребывание на них было максимально комфортным», — также сообщается в пресс-релизе.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы к 2021 году.

Катар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Квинси Промеса проблемы в Испании, и с футболом это не связано
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой
Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей
Аршавин: Пришлось забить четыре, чтобы Торрес не смог отказать
Трое игроков сборной России попали в число лучших в мире
Хоккеисты молодежной сборной России за 10 лет. Где они сейчас
От Тутберидзе до Черчесова: 5 самых крутых тренеров года
Китайский клуб предложит форварду АПЛ контракт на 44 млн фунтов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь