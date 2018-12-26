Строительство двух стадионов к ЧМ-2022 в Катаре будет завершено в ближайшее время

Источник: РИА "Новости"

К мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе.

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Стадион «Аль-Вакра», по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Арена «Аль-Бэйт» будет рассчитана на 60 тыс. зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

«Мы активно участвовали в чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Наша делегация, в которую входят руководители наших проектов, тесно сотрудничала с местным оргкомитетом во время турнира и приобрела большой опыт в строительстве стадионов, управлении потоками людей, продаже билетов, безопасности и техническом обслуживании», — сказано в сообщении пресс-службы.

«Мы хотим удивить болельщиков, которые приедут в Катар на первый чемпионат мира по футболу в арабской стране. Все наши стадионы спроектированы таким образом, чтобы пребывание на них было максимально комфортным», — также сообщается в пресс-релизе.