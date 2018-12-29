Саутгейт и Кейн награждены Орденом Британской империи
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи, сообщает The Independent.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи, сообщает The Independent.
Это четвертый по значимости класс данного Ордена. Награда присвоена специалисту за футбольные достижения. Под его руководством Англия дошла до полуфинала чемпионата мира-2018 и заняла четвертое место.
Капитан сборной Англии Харри Кейн также награжден Орденом Британской империи, став его кавалером (пятый, нижний, класс). На ЧМ-2018 он стал лучшим бомбардиром турнира.