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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саутгейт и Кейн награждены Орденом Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал офицером Ордена Британской империи, сообщает The Independent.

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Источник: Reuters

Это четвертый по значимости класс данного Ордена. Награда присвоена специалисту за футбольные достижения. Под его руководством Англия дошла до полуфинала чемпионата мира-2018 и заняла четвертое место.

Капитан сборной Англии Харри Кейн также награжден Орденом Британской империи, став его кавалером (пятый, нижний, класс). На ЧМ-2018 он стал лучшим бомбардиром турнира.

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