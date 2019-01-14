Два стадиона ЧМ по футболу в Катаре будут введены в эксплуатацию в 2019 году

«Стадионы «Аль-Вакра» и «Аль-Бэйт», строящиеся к чемпионату мира по футболу, находятся в завершающей стадии строительства, арены будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство стадионов Qatar Foundation в Дохе и «Аль-Райан», — сказали в департаменте.

Стадион «Аль-Вакра», по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Арена «Аль-Бэйт» в Аль-Хоре будет рассчитана на 60 тыс. зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

Стадион в Аль-Райане будет отображать гостеприимство Катара, а вместимость арены составит 40 тыс. зрителей, арена Qatar Foundation будет сочетать в себе современные технологии и научную составляющую со вместимостью арены в 45 тыс. человек.