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15:55 (мск), источник: ТАСС

Два стадиона ЧМ по футболу в Катаре будут введены в эксплуатацию в 2019 году

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадионы в Аль-Вакре и Аль-Хоре, строящиеся в Катаре к чемпионату мира по футболу 2022 года, будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года.

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«Стадионы «Аль-Вакра» и «Аль-Бэйт», строящиеся к чемпионату мира по футболу, находятся в завершающей стадии строительства, арены будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство стадионов Qatar Foundation в Дохе и «Аль-Райан», — сказали в департаменте.

Стадион «Аль-Вакра», по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Арена «Аль-Бэйт» в Аль-Хоре будет рассчитана на 60 тыс. зрителей и выполнена в форме традиционного арабского шатра.

Стадион в Аль-Райане будет отображать гостеприимство Катара, а вместимость арены составит 40 тыс. зрителей, арена Qatar Foundation будет сочетать в себе современные технологии и научную составляющую со вместимостью арены в 45 тыс. человек.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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