Два стадиона ЧМ по футболу в Катаре будут введены в эксплуатацию в 2019 году
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадионы в
МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадионы в
«Стадионы «Аль-Вакра» и «Аль-Бэйт», строящиеся к чемпионату мира по футболу, находятся в завершающей стадии строительства, арены будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство стадионов Qatar Foundation в Дохе и «Аль-Райан», — сказали в департаменте.
Стадион «Аль-Вакра», по задумке дизайнеров, будет выполнен в стиле традиционной арабской лодки и посвящен мореплавателям Персидского залива, вместимость арены составит 40 тыс. зрителей. Арена «Аль-Бэйт» в
Стадион в
Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле,