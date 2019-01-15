Матч Россия-Хорватия стал самым рейтинговым телесобытием 2018 года
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Трансляция матча
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Трансляция матча
Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в серии пенальти. Для россиян выход в ¼ финала турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.
По данным Mediascope, трансляция ¼ финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии на Первом канале имела рейтинг 20,2% среди всего населения России при доле аудитории 63,6%. Второе место — у трансляции матча
В топ-10 телепрограмм ушедшего года также вошли футбольные матчи ЧМ-2018 «Россия — Египет» (4 место), «Россия — Саудовская Аравия» (6 место), «Уругвай — Россия"(10 место), матч между хоккейными сборными России и Германии на XXIII зимних Олимпийских играх, когда российские хоккеисты завоевали первое в новейшей истории страны олимпийское золото (7 место), новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина (Первый канал и Россия 1, 5 и 8 место соответственно) и фильм «Последний богатырь» (9 место).
Исследование проводилось в городах с населением свыше 100 тысяч человек среди россиян старше 4 лет. Исследуемый период — 1 января-31 декабря 2018 года.
При составлении рейтинга не учитывались телепрограммы длительностью менее 5 минут.
Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение анализируемого периода) в топ попал только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.