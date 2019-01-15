Матч Россия-Хорватия стал самым рейтинговым телесобытием 2018 года

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Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в серии пенальти. Для россиян выход в ¼ финала турнира стал лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.

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По данным Mediascope, трансляция ¼ финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии на Первом канале имела рейтинг 20,2% среди всего населения России при доле аудитории 63,6%. Второе место — у трансляции матча Испания-Россия, который транслировался на канале Россия 1 (рейтинг — 18,6%, доля аудитории — 57,7%). Третье место — у трансляции матча Франция-Хорватия (Россия 1, рейтинг — 16,2%, доля аудитории — 53,9%). При этом репортаж с церемонии открытия ЧМ по футболу 2018 на Первом канале занял лишь 27 место (его рейтинг составил всего 7,6%, доля аудитории — 34,9%).

В топ-10 телепрограмм ушедшего года также вошли футбольные матчи ЧМ-2018 «Россия — Египет» (4 место), «Россия — Саудовская Аравия» (6 место), «Уругвай — Россия"(10 место), матч между хоккейными сборными России и Германии на XXIII зимних Олимпийских играх, когда российские хоккеисты завоевали первое в новейшей истории страны олимпийское золото (7 место), новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина (Первый канал и Россия 1, 5 и 8 место соответственно) и фильм «Последний богатырь» (9 место).

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Исследование проводилось в городах с населением свыше 100 тысяч человек среди россиян старше 4 лет. Исследуемый период — 1 января-31 декабря 2018 года.

При составлении рейтинга не учитывались телепрограммы длительностью менее 5 минут.