Лавров назвал чемпионат мира в России «триумфом народной дипломатии»

«Ярким событием года стал ЧМ по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии. Россию посетили миллионы иностранных гостей, которые своими глазами увидели современную Россию и ее граждан», — заявил Лавров на итоговой годовой пресс-конференции в Москве.

Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всего на турнире было сыграно 64 матча.