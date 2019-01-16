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12:09 (мск), источник: Р-Спорт

Лавров назвал чемпионат мира в России «триумфом народной дипломатии»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу стал «настоящим триумфом народной дипломатии», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Ярким событием года стал ЧМ по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии. Россию посетили миллионы иностранных гостей, которые своими глазами увидели современную Россию и ее граждан», — заявил Лавров на итоговой годовой пресс-конференции в Москве.

Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всего на турнире было сыграно 64 матча.

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