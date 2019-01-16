Лавров назвал чемпионат мира в России «триумфом народной дипломатии»
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу стал «настоящим триумфом народной дипломатии», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу стал «настоящим триумфом народной дипломатии», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Ярким событием года стал ЧМ по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии. Россию посетили миллионы иностранных гостей, которые своими глазами увидели современную Россию и ее граждан», — заявил Лавров на итоговой годовой
Чемпионат мира по футболу проходил в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всего на турнире было сыграно 64 матча.