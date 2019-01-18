СМИ: Инфантино допустил проведение матчей ЧМ-2022 по футболу не только в Катаре

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Президент пообщался с прессой во время Исполнительного футбольного саммита ФИФА, который проходит в эти дни в Марракеше — главном туристическом городе королевства Марроко.

«Если будет достигнута договоренность об увеличении числа команд-участниц ЧМ-2022 до 48, то некоторые матчи турнира могут пройти в географически близких к Катару странах», — отметил он.

Инфантино подчеркнул, что чемпионат мира состоится в намеченные ранее сроки. Он также добавил, что вопрос об увеличении числа участников мирового первенства в Катаре все еще остается дискуссионным. Глава ФИФА дал понять, что окончательное решение по этому вопросу организация примет позднее.