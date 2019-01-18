СМИ: Инфантино допустил проведение матчей ЧМ-2022 по футболу не только в Катаре
РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут состояться не только в Катаре, который выбран
РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут состояться не только в Катаре, который выбран
Президент пообщался с прессой во время Исполнительного футбольного саммита ФИФА, который проходит в эти дни в Марракеше — главном туристическом городе королевства Марроко.
«Если будет достигнута договоренность об увеличении числа
Инфантино подчеркнул, что чемпионат мира состоится в намеченные ранее сроки. Он также добавил, что вопрос об увеличении числа участников мирового первенства в Катаре все еще остается дискуссионным. Глава ФИФА дал понять, что окончательное решение по этому вопросу организация примет позднее.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.