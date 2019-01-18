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09:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Инфантино допустил проведение матчей ЧМ-2022 по футболу не только в Катаре

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут состояться не только в Катаре, который выбран страной-организатором предстоящего первенства, но и в близлежащих странах, если количество участников турнира будет увеличено.

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Источник: Reuters

Президент пообщался с прессой во время Исполнительного футбольного саммита ФИФА, который проходит в эти дни в Марракеше — главном туристическом городе королевства Марроко.

«Если будет достигнута договоренность об увеличении числа команд-участниц ЧМ-2022 до 48, то некоторые матчи турнира могут пройти в географически близких к Катару странах», — отметил он.

Инфантино подчеркнул, что чемпионат мира состоится в намеченные ранее сроки. Он также добавил, что вопрос об увеличении числа участников мирового первенства в Катаре все еще остается дискуссионным. Глава ФИФА дал понять, что окончательное решение по этому вопросу организация примет позднее.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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