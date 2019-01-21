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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Главному тренеру сборной Турции на «бронзовом» ЧМ-2002 подарили казахский чапан

Главному тренеру турецкого «Бешикташа» Шенолу Гюнешу подарили казахский чапан. Об этом сообщает Sabah.com.tr.

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Источник: РИА "Новости"

Необычный подарок Гюнешу преподнесли от лица фанатов «Бешикташа» из казахской диаспоры Турции. Тренер сразу же примерил чапан. Такой же подарок был преподнесен начальнику команды Ахмету Кавалчи.

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66-летний Гюнеш возглавляет «Бешикташ» с 2015 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом, но в прошлом сезоне занял лишь четвертое место.

После первого круга текущей суперлиги «Бешикташ» занимает шестую строчку, отставая от идущего вторым «Галатасарая» на три очка, а от лидирующего «Истанбула» — на девять.

С 2002 по 2004 год Гюнеш возглавлял сборную Турции, завоевав с ней бронзовые медали чемпионата мира-2002. На клубном уровне на родине он трениров «Трабзонспор», «Болуспор», «Истанбулспор», «Антальяспор», «Сакарьяспор» и «Бурсаспор», а в Южной Корее — «Сеул».

Ранее казахские чапаны из звезд мирового спорта получили в подарок футболисты Криштиану Роналду и Диего Марадона, а также филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

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