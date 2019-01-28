Смолов: Хочу извиниться перед страной за незабитый пенальти на ЧМ

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Основное время встречи между командами завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3. Свои попытки у россиян не реализовали Смолов, исполнявший первый 11-метровый в серии, и Марио Фернандес.

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Смолов после матча попал под шквал критики, многим не понравилась манера, в которой был исполнен удар.

«На тот момент я был не уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание могу сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться, выпендриться. Эта манера была ввиду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить», — сказал Смолов, видеоинтервью с которым опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

«Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, то я бы забил. Я подумал, что он (вратарь) будет гадать, упадет влево, а, может быть, вправо, а я пробью по центру, — добавил нападающий. — То, что я не стал извиняться сразу… Я привык отвечать за свои слова и говорить, перед этим подумав не единожды. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне».

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После матча Смолов, комментируя эпизод с пенальти, вспомнил слова американского баскетболиста Майкла Джордана, о том, что он очень много раз не реализовывал бросок в ответственный момент, а также заявил, что благодаря случившемуся сможет извлечь выводы и стать сильнее.

«Эти мои слова после матча — нелепая попытка защитить себя», — признался Смолов.