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14:28 (мск), источник: Р-Спорт

Смолов: Хочу извиниться перед страной за незабитый пенальти на ЧМ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Футболист сборной России Федор Смолов заявил, что хотел бы извиниться перед страной за незабитый одиннадцатиметровый удар в ворота хорватов в серии пенальти в четвертьфинале домашнего чемпионата мира-2018.

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Основное время встречи между командами завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3. Свои попытки у россиян не реализовали Смолов, исполнявший первый 11-метровый в серии, и Марио Фернандес.

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Смолов после матча попал под шквал критики, многим не понравилась манера, в которой был исполнен удар.

«На тот момент я был не уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание могу сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться, выпендриться. Эта манера была ввиду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить», — сказал Смолов, видеоинтервью с которым опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

«Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, то я бы забил. Я подумал, что он (вратарь) будет гадать, упадет влево, а, может быть, вправо, а я пробью по центру, — добавил нападающий. — То, что я не стал извиняться сразу… Я привык отвечать за свои слова и говорить, перед этим подумав не единожды. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне».

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После матча Смолов, комментируя эпизод с пенальти, вспомнил слова американского баскетболиста Майкла Джордана, о том, что он очень много раз не реализовывал бросок в ответственный момент, а также заявил, что благодаря случившемуся сможет извлечь выводы и стать сильнее.

«Эти мои слова после матча — нелепая попытка защитить себя», — признался Смолов.

По словам форварда, он тяжело переживал из-за своей ошибки: «Хотелось спрятаться первое время. Никого не видеть, чтобы мне лишний раз не напоминали об этом, потому что это было действительно больно». Также Смолов рассказал, что в раздевалке извинился перед партнерами по команде за то, что лишил их возможности сыграть в полуфинале чемпионата: «Было очень тяжело, но мы едим один хлеб, это наша профессия, и я понимал, что ребята — те люди, которые с наибольшим пониманием отнесутся к этой ситуации».

Россия 2:2
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (1:1)
Хорватия
7.07.2018, 21:00 Зрители: 44287 Плей-офф: 1/4 финала Фишт
Главные тренеры
Станислав Черчесов Златко Далич
Голы
31′ Денис Черышев (А. Дзюба)  
115′ Мариу Фернандес (А. Дзагоев)  
  Андрей Крамарич (М. Манджукич, И. Перишич) 39′
  Домагой Вида (Л. Модрич) 101′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Мариу Фернандес 2
Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 3
Сергей Игнашевич 4
Далер Кузяев 7
Роман Зобнин 11
54′ Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
67′ Денис Черышев 6
Федор Смолов 10
102′ Александр Головин 17
Алан Дзагоев 9
79′ Артем Дзюба 22
109′ Юрий Газинский 8
23 Даниэль Субашич
6 Деян Ловрен 35′
21 Домагой Вида 101′
18 Анте Ребич
17 Марио Манджукич
7 Иван Ракитич
10 Лука Модрич (к)
2 Шиме Врсалько 97′
5 Ведран Чорлука
3 Иван Стринич 74′ 38′
22 Йосип Пиварич 114′
4 Иван Перишич 63′
11 Марсело Брозович
9 Андрей Крамарич 88′
8 Матео Ковачич
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 8
25 Фолы 18
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сандру Риччи (Бразилия)
Боковой судья Эмерсон Де Карвалью (Бразилия)
Боковой судья Марселу Ван Гассе (Бразилия)
ВАР Массимилиано Иррати (Италия)
Первый ассистент ВАР Вилтон Перейра Сампайю (Бразилия)
Второй ассистент ВАР Роберто Диас Перес (Испания)
Третий ассистент ВАР Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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