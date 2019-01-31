Тридцать швейцарцев решили пожить в России после ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Ранее на пресс-конференции в РИА Новости заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин сообщал, что на 31 декабря прошлого года болельщиков, которые нелегально остались в России, было чуть более 12 тысяч, но к концу января благодаря работе полиции их количество сократилось до 5,5 тысячи. Он отметил, что надеется, что все они к 30 марта будут выдворены из РФ.

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«Количество граждан Швейцарии (оставшихся нелегально в России после чемпионата мира — ред.) — 30 человек», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД уточнили, что работа по выявлению и выдворению из России иностранных болельщиков продолжается. Также там рассказали, что не выехавшие в установленные сроки иностранцы подлежат привлечению к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.