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10:28 (мск), источник: Р-Спорт

Тридцать швейцарцев решили пожить в России после ЧМ-2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число болельщиков сборной Швейцарии, которые до сих пор не вернулись на родину из России после чемпионата мира по футболу 2018 года, составляет 30 человек, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МВД России.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее на пресс-конференции в РИА Новости заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин сообщал, что на 31 декабря прошлого года болельщиков, которые нелегально остались в России, было чуть более 12 тысяч, но к концу января благодаря работе полиции их количество сократилось до 5,5 тысячи. Он отметил, что надеется, что все они к 30 марта будут выдворены из РФ.

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«Количество граждан Швейцарии (оставшихся нелегально в России после чемпионата мира — ред.) — 30 человек», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МВД уточнили, что работа по выявлению и выдворению из России иностранных болельщиков продолжается. Также там рассказали, что не выехавшие в установленные сроки иностранцы подлежат привлечению к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Всего в период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте болельщика в РФ въехали 650 тысяч иностранных граждан.

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