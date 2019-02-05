ФИФА и Катар объявили о создании совместного предприятия по организации ЧМ

«Сегодня мы делаем важный шаг в организации крупнейшего соревнования в мире. Созданное в соответствии с видением наших катарских коллег предприятие стремится реорганизовать нашу работу в активном ключе и избежать неэффективности. Я убеждена, что этот новый подход к планированию, передаче (турнира) и его наследию, поможет нам обеспечить то, чтобы этот чемпионат мира по-прежнему оставался самым ожидаемым событием среди миллиардов болельщиков во всем мире», — сказала Самура.