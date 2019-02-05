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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА и Катар объявили о создании совместного предприятия по организации ЧМ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) и Катар объявили о создании совместного общества с ограниченной ответственностью по организации чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщается на сайте ФИФА.

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Совместное предприятие будет носить название FIFA World Cup Qatar 2022 LLC. Инновационная модель предприятия направлена на повышение эффективности и уровня контроля за планированием проведения мероприятий для всех заинтересованных сторон.

В состав правления предприятия входят девять человек, включая генсека ФИФА Фатму Самуру. Первая встреча правления прошла во вторник.

«Сегодня мы делаем важный шаг в организации крупнейшего соревнования в мире. Созданное в соответствии с видением наших катарских коллег предприятие стремится реорганизовать нашу работу в активном ключе и избежать неэффективности. Я убеждена, что этот новый подход к планированию, передаче (турнира) и его наследию, поможет нам обеспечить то, чтобы этот чемпионат мира по-прежнему оставался самым ожидаемым событием среди миллиардов болельщиков во всем мире», — сказала Самура.

Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Финальная часть турнира должна пройти в ноябре-декабре 2022 года на 12 стадионах в семи городах.

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