ФИФА и Катар объявили о создании совместного предприятия по организации ЧМ

Совместное предприятие будет носить название FIFA World Cup Qatar 2022 LLC. Инновационная модель предприятия направлена на повышение эффективности и уровня контроля за планированием проведения мероприятий для всех заинтересованных сторон.
В состав правления предприятия входят девять человек, включая генсека ФИФА Фатму Самуру. Первая встреча правления прошла во вторник.
«Сегодня мы делаем важный шаг в организации крупнейшего соревнования в мире. Созданное в соответствии с видением наших катарских коллег предприятие стремится реорганизовать нашу работу в активном ключе и избежать неэффективности. Я убеждена, что этот новый подход к планированию, передаче (турнира) и его наследию, поможет нам обеспечить то, чтобы этот чемпионат мира по-прежнему оставался самым ожидаемым событием среди миллиардов болельщиков во всем мире», — сказала Самура.
Катар станет первой арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Финальная часть турнира должна пройти в ноябре-декабре 2022 года на 12 стадионах в семи городах.