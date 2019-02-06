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14:46 (мск), источник: Р-Спорт

Путин: Россия способна проводить спортивные мероприятия масштаба ЧМ-2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия способна проводить такие масштабные спортивные мероприятия, как чемпионат мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: AP 2019

В ходе пленарного заседания форума «Деловой России» в среду, говоря о прошедшем в 2018 году чемпионате мира по футболу, глава государства отметил, что РФ удалось подготовить и на самом высоком уровне провести этот турнир.

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«Мы, как и планировали, сделали из чемпионата мира праздник для всего мирового футбола, для всех любителей этой замечательной игры, праздник самого высшего уровня. Мы показали, что Россия способна проводить такие мероприятия», — сказал Путин, отвечая на вопросы участников форума.

То же самое Россия продемонстрировала и при проведении зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, отметил он. Президент добавил, что и впереди у страны много мероприятий, в том числе предстоящая Универсиада в Красноярске.

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