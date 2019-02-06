Путин наградил главу ФИФА Инфантино орденом Дружбы

Инфантино награжден «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года».
Чемпионат мира по футболу впервые в истории прошел на территории России летом 2018 года.
Этим же орденом были награждены за заслуги в укреплении дружбы между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей директор и актер Государственного академического русского театра драмы имени Горького Еркин Касенов и Сергей Матвеев, партнёр адвокатского бюро «De Gaulle, Fleurance и партнеры» Андреа Пинна и председатель фонда «Устойчивое развитие Болгарии» Станка Шопова.
Медалью Ушакова награждён гражданин Новой Зеландии Питер Уилфред Холда за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.
Согласно указу, семь человек также награждены медалью Пушкина, среди них настоятель подворья РПЦ в Карловых Варах Николай Лищенюк, заведующий кафедрой исторических дисциплин Ташкентской духовной семинарии Юрий Флыгин и гендиректор Общества русскоязычных родителей и педагогов Берлина МИТРА Марина Бурд.