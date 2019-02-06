Путин наградил главу ФИФА Инфантино орденом Дружбы

Источник: Reuters

Инфантино награжден «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года».

Чемпионат мира по футболу впервые в истории прошел на территории России летом 2018 года.

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Этим же орденом были награждены за заслуги в укреплении дружбы между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей директор и актер Государственного академического русского театра драмы имени Горького Еркин Касенов и Сергей Матвеев, партнёр адвокатского бюро «De Gaulle, Fleurance и партнеры» Андреа Пинна и председатель фонда «Устойчивое развитие Болгарии» Станка Шопова.

Медалью Ушакова награждён гражданин Новой Зеландии Питер Уилфред Холда за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.