Чемпионат мира по футболу в России назвали самым красивым в истории

Источник: РИА "Новости"

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«Это был лучший и самый красивый мундиаль за все время», — заявил Инфантино.

Еще во время турнира Инфантино высоко оценил уровень инфраструктуры в России. Функционер охарактеризовал российский мундиаль как лучший в истории проведения чемпионатов мира.