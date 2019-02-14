Экс-президент ФИФА Блаттер даст показания о присуждении Германии права провести ЧМ-2006
Встреча в прокуратуре назначена на 28 марта.
Встреча в прокуратуре назначена на 28 марта.
ТАСС, 14 февраля. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер вызван в швейцарскую прокуратуру для предоставления информации по делу о присуждении Германии права провести чемпионат мира 2006 года. Об этом сообщает AFP.
В ноябре 2015 года швейцарская прокуратура начала расследование по делу о коррупции в связи с получением Германией статуса хозяйки ЧМ, спустя год были опубликованы данные о том, что Немецкий футбольный союз (DFB) перевел 10,3 млн швейцарских франков (около €6,7 млн) на личный счет французского бизнесмена Робера
«Через своего адвоката 8 февраля я получил повестку в прокуратуру Берна. Прокуратура рассматривает меня как человека, способного дать информацию по делу о чемпионате мира 2006 года», — сказал Блаттер.
В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998-го по 2015-й, и Мишель Платини, также занимавший должность