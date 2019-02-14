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19:36 (мск), источник: ТАСС

Экс-президент ФИФА Блаттер даст показания о присуждении Германии права провести ЧМ-2006

Встреча в прокуратуре назначена на 28 марта.

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Источник: AP 2019

ТАСС, 14 февраля. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер вызван в швейцарскую прокуратуру для предоставления информации по делу о присуждении Германии права провести чемпионат мира 2006 года. Об этом сообщает AFP.

В ноябре 2015 года швейцарская прокуратура начала расследование по делу о коррупции в связи с получением Германией статуса хозяйки ЧМ, спустя год были опубликованы данные о том, что Немецкий футбольный союз (DFB) перевел 10,3 млн швейцарских франков (около €6,7 млн) на личный счет французского бизнесмена Робера Луи-Дрейфуса, который перечислил ту же сумму оргкомитету ЧМ-2006.

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«Через своего адвоката 8 февраля я получил повестку в прокуратуру Берна. Прокуратура рассматривает меня как человека, способного дать информацию по делу о чемпионате мира 2006 года», — сказал Блаттер.

Экс-глава ФИФА добавил, что бывший генсек организации Урс Линси сообщил следствию о получении инструкций по вопросу чемпионата мира. Блаттер заявил, что собирается опровергнуть эту информацию. Встреча в Бернской прокуратуре назначена на 28 марта. Отмечается, что Блаттер ранее уже давал показания по этому делу.

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998-го по 2015-й, и Мишель Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Платини, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

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