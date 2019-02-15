Чили присоединилась к заявке Аргентины, Уругвая и Парагвая на проведение ЧМ-2030
По словам президента Чили, таким образом страны Южной Америки отпразднуют столетний юбилей первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае.
По словам президента Чили, таким образом страны Южной Америки отпразднуют столетний юбилей первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае.
ТАСС, 15 февраля. Чили совместно с Аргентиной, Уругваем и Парагваем будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.
«Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили», — написал глава государства в своем Twitter.
«После обсуждения вопроса с КОНМЕБОЛ [Южноамериканской конфедерацией футбола] было принято решение таким образом отметить столетний юбилей первого чемпионата мира, который прошел в 1930 году в Уругвае», — написал Пиньера.
Уругвай, Парагвай и Аргентина объявили о подаче совместной заявки на ЧМ-2030 в 2017 году. Желание принять у себя чемпионат мира также выразили Египет и Англия. Кроме того, общую заявку на проведение первенства, как ранее заверил сербский президент Александар Вучич, подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция. Испания также предложила Марокко и Португалии подать общую заявку.