Чили присоединилась к заявке Аргентины, Уругвая и Парагвая на проведение ЧМ-2030

ТАСС, 15 февраля. Чили совместно с Аргентиной, Уругваем и Парагваем будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.

«Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили», — написал глава государства в своем Twitter.

«После обсуждения вопроса с КОНМЕБОЛ [Южноамериканской конфедерацией футбола] было принято решение таким образом отметить столетний юбилей первого чемпионата мира, который прошел в 1930 году в Уругвае», — написал Пиньера.