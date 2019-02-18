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18 февраля, источник: Р-Спорт

Сборная Франции получила награду Laureus как лучшая команда года

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сборная Франции по футболу стала обладателем спортивной награды Laureus в номинации «команда года», сообщается на странице премии в Twitter.

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Источник: Р-Спорт

Торжественная церемония вручения наград проходит в Монако. На премию также были номинированы сборная Европы по гольфу, выигравшая Кубок Райдера, клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», команды «Формулы-1» «Мерседес», олимпийская сборная Норвегии, победившая в медальном зачете на Играх в Пхенчхане, а также мадридский футбольный клуб «Реал».

Сборная Франции в прошлом году победила на чемпионате мира по футболу в России.

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