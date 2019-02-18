Сборная Франции получила награду Laureus как лучшая команда года

Торжественная церемония вручения наград проходит в Монако. На премию также были номинированы сборная Европы по гольфу, выигравшая Кубок Райдера, клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», команды «Формулы-1» «Мерседес», олимпийская сборная Норвегии, победившая в медальном зачете на Играх в Пхенчхане, а также мадридский футбольный клуб «Реал».