Путин сообщил Инфантино о награждении орденом Дружбы

6 фотографий 6 фотографий

«Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира.

Фоторепортаж Путин и Инфантино сыграли в футбол

И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы РФ.

Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", — сказал Путин на встрече с Инфантино.