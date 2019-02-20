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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Путин сообщил Инфантино о награждении орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино сообщил ему о подписании указа о его награждении орденом Дружбы.

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«Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира.

Фоторепортаж
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И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы РФ.

Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", — сказал Путин на встрече с Инфантино.

Инфантино поблагодарил Путина и сказал на русском: «Спасибо большое».

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