Путин сообщил Инфантино о награждении орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино сообщил ему о подписании указа о его награждении орденом Дружбы.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино сообщил ему о подписании указа о его награждении орденом Дружбы.
«Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира.
И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы РФ.
Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", — сказал Путин на встрече с Инфантино.
Инфантино поблагодарил Путина и сказал на русском: «Спасибо большое».